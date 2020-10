Jorge Locomotora Castro confesó que tuvo una violenta reacción al cruzarse con uno de los ladrones que robó en su gimnasio

Locomotora Castro cuenta que agarró a trompadas a uno de los ladrones que le robó

El viernes pasado Jorge Locomotora Castro sufrió un robo en el gimnasio que posee en la localidad de Temperley. Dos ladrones ingresaron al mediodía y se llevaron algunas pertenencias, entre ellas, celular y dinero. El ex boxeador de 53 años había hecho un descargo en las redes sociales el mismo día del robo y luego brindó una entrevista en la que relató el suceso. Ahora dio más detalles y confesó que tuvo una violenta reacción cuando se cruzó a uno de los malhechores.

“ ¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré ayer y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré enfrente del negocio mío. ‘Este es el que me robó’, dije. Fui y lo agarré. Cuando me vio, se cagó y se meó. Ahí le dije ‘vos fuiste el que me robaste’. ‘Perdoná, Roña’, me decía. Me desahogué con este boludo cuando lo agarré”, reveló Castro en diálogo con el programa radial Planeta 947.

Cuando le preguntaron si no temía una revancha tras la golpiza, respondió: “Tiene que tener huevos para venir a buscarme de nuevo porque ellos saben que yo ayudo a todo el mundo y soy bueno con todos. Yo tengo un comedor, reparto ropa, alimentos no perecederos y recibo donaciones”. En tanto, identificó a los asaltantes de “la villa de atrás de San José” donde, según él, todos los días entra un auto importado “choreado”.

Jorge Locomotora Castro y su violenta reacción con uno de los asaltantes de su gimnasio

Sobre el robo detalló que dos hombres armados ingresaron a su gimnasio y en cuestión de minutos salieron corriendo en un coche gris que los esperaba en la puerta: “Cuando ves un revólver entregás hasta lo que no tenés. Uno me dijo ‘quedate quito’ y me manoteó el bolsillo y el celular. El tipo me reconoció cuando me bajé el barbijo pero estaban jugados, los dos me apuntaban. Al que agarró la plata yo me lo comía, pero el otro me apuntaba. Preferí que se lleven todo y quedarme tranquilo, pero el susto y cagazo no te lo quita nadie. Yo soy macho en la calle y en el ring pero desde que se inventó la pólvora se acabaron los machos”. Él distinguó los ojos y una parte del rostro del ladrón al que trompeó y llevaba una gorra.

Castro afirmó que se compró un nuevo teléfono celular pero aseguró que lamenta haber perdido gran parte de su archivo fotográfico entre las que resaltaban imágenes suyas junto a Nelson Mndela y Diego Armando Maradona.

A través de su cuenta de Facebook el Roña comunicó lo que había sucedido el viernes por la noche y se dirigió a los comedores que apadrina para reorganizarse ante la falta de comunicación. También aprovechó esta ocasión para enviarles un mensaje a los ladrones: “Se deben dedicar a otra cosa, les puedo enseñar boxeo y que el día de mañana sean igual a mí. Yo salí de la calle y llegué a ser campeón del mundo. No era millonario, sé lo que es que me chille el estómago del hambre y no poder dormir pensando en qué podía comer y no tener nada. Es más fácil agarrar un fierro y salir a la calle, pero si perdiste, vas adentro y te perdés unos cuantos años. La libertad no tiene precio”.

Publicación Jorge Locomotora Castro tras el robo que sufrió

Y concluyó: “Sería lindo agarrarlos y aconsejarlos. Capaz tienen cualidades para el boxeo. Que se desahoguen adentro. Y que salgan a trabajar, que corten el césped, que limpien un patio. Si vos buscás, te da laburo la gente. En mi casa pasan a cortar el césped y les doy 200 ó 300 pesos. Pero no, hacen la más fácil que es salir a chorear y, si te tienen que pegar un tiro, te lo pegan. Andan todos dados vuelta porque hoy la droga está en todas las esquinas. Yo los invito a que vengan a mi gimnasio”.

