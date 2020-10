Antonela Roccuzzo presentó un nuevo integrante de la familia Messi en pleno partido de Argentina

Thiago, Mateo y Ciro, con el nuevo integrante de la familia Messi: Abú

A instantes de haberse iniciado el partido entre Bolivia y Argentina en el estadio Hernando Siles de la altura de La Paz (válido por la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022), Antonela Roccuzzo presentó al nuevo integrante de la familia Messi, que posó en diferentes fotos junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Se trata de un caniche marrón llamado Abú, la nueva gran atracción de la familia del capitán albiceleste que arrancó entre los titulares en el segundo compromiso del combinado nacional, tras la victoria ante Ecuador en la Bombonera por 1-0 con gol suyo de penal.

Hubo decenas de comentarios en la publicación de Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram y una de las cuestiones principales fue cuál será la relación con el otro can que convive con ellos: Hulk, un lobo de burdeos de tamaño completamente opuesto al del nuevo cachorro.

Los niños del matrimonio Messi-Roccuzzo lucieron felices junto a Abú y en el ámbito en el que más cómodos se sienten: su hogar en Casteldefels en Barcelona. Cabe recordar que en el pasado mercado de pases estuvo más latente que nunca la chance de que el futbolista de 33 años emigrara hacia otro club por sus diferencias con la directiva del Barça, sobre todo con el presidente Josep Maria Bartomeu.

Messi, titular en Argentina durante la visita a Bolivia en la altur de La Paz (REUTERS/Javier Mamani)

“Mis hijos, mi familia, crecieron aquí y son de aquí (Barcelona). Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba. Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ‘no nos vayamos’, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”, declaró en una entrevista luego de confirmarse su continuidad.

Antonela estuvo varios días sin realizar publicaciones en sus redes sociales durante el desarrollo del conflicto contractual de Messi en el club. Resuelto el mismo, rompió esa veda con un saludo de cumpleaños para la pareja de Sergio Busquets. Luego, en distintas publicaciones, compartió imágenes de sus hijos, despidió a Sofía Balbi (esposa de Luis Suárez) tras el fichaje del uruguayo por el Atlético Madrid y hasta concientizó por la donación de médula ósea.

SEGUÍ LEYENDO :

Antonela Roccuzzo reveló detalles de la intimidad de la familia Messi en plena cuarentena

Tras el silencio durante la crisis de Messi con el Barcelona, Antonela Roccuzzo volvió a publicar un mensaje en sus redes sociales

Ronald Koeman reveló qué les dijo a Lionel Messi y a Luis Suárez cuando asumió en el Barcelona

Un dirigente del Manchester City confirmó que el club se plantea fichar a Messi si decide irse del Barcelona