Tras el silencio durante la crisis de Messi con el Barcelona, Antonela Roccuzzo volvió a publicar un mensaje en sus redes sociales

Tras la crisis de Messi con el Barcelona, Antonela Roccuzzo rompió el silencio en sus redes sociales (@antonelaroccuzo)

La humillante eliminación del Barcelona a manos del Bayern Múnich fue la gota que colmó el vaso de paciencia de Lionel Messi. Fue así que tras digerir la bronca y el dolor por el abultado resultado en contra, decidió recluirse en su seno íntimo y no hacer apariciones públicas por ningún medio. Apenas rompió ese silencio una vez, que fue para enviar el famoso burofax para anunciarle al club que tenía intensiones de marcharse. Finalmente, la Pulga terminó optando por continuar en la entidad culé al mismo tiempo que reapareció ante las cámaras con una extensa entrevista explicando todo lo sucedido.

Esta vez, quien decidió romper su silencio, aquel con el que acompañó y apoyó la postura de su marido, fue Antonela Roccuzzo. La pareja del astro rosarino, que siempre se mostró muy activa por Instagram, no tenía actividad desde el 11 de agosto, apenas unos días antes de la goleada en contra que sufrió el Blaugrana en Lisboa. Fue así que este sábado, la madre de Thiago, Mateo y Ciro volvió a postear en su cuenta personal con el objetivo de saludar a una de sus mejores amigas.

Antonela subió una story en la que le deseó un feliz cumpleaños a Elena Galera, la esposa del mediocampista Sergio Busquets y una de las amistades más cercanas del matrimonio Messi. “Feliz cumple, amigo. Te quiero y te deseo siempre lo mejor”, fueron las palabras de Roccuzzo junto a un collage de fotos en las que se la ve posando con la blonda que celebró su natalicio número 30.

Un detalle es que el propio Leo ya había reaparecido en redes sociales después de la nota que le brindó al medio español Goal.com en lo que significó el anuncio más importante de su carrera. Sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram estaban paralizadas mientras intentó resolver su salida del club catalán. Y tras el anuncio de su decisión, volvió a publicar contenido en sus canales de comunicación.

A menos 24 horas de confirmar que seguirá una temporada más en el club catalán, Messi ha publicado una foto de sus tres hijos en sus redes sociales. En la imagen, que no lleva texto ni emojis, aparecen Thiago (7 años), Mateo (4) y Ciro (2): el más grande y el más pequeño lucen la misma remera, mientras que Mateo tiene otra.

@leomessi

“Mi hijo, mi familia, crecieron aquí y son de aquí (Barcelona). Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba. Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía ‘no nos vayamos’, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”, contó Messi acerca del drama familiar que debió enfrentar al confesarles que quería abandonar la ciudad condal, lugar en donde reside hace dos décadas y donde formó una familia junto a la rosarina de 32 años.

Seguí leyendo:

El efecto colateral que se disparó en Barcelona por el duro discurso de Messi al anunciar que se queda en el club

Cómo sigue la “operación salida” del Barcelona tras el anuncio de Lionel Messi

La historia contada por el propio Maradona de cómo le pegó el portazo al Barcelona por algo parecido a lo de Messi