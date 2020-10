El diario íntimo de Guillermo Vilas: el escrito de puño y letra inédito con la fórmula para ganarle a Borg

Guillermo Vilas es el tenista argentino más importante de la historia (Colorsport/Shutterstoc)

Guillermo Vilas y el sueco Björn Borg protagonizaron una de la rivalidades históricas del circuito mundial de tenis durante la década de 1970. El más grande tenista argentino de todos los tiempos era muy estudioso de sus adversarios y el europeo no era la excepción. Prueba de ello es un documento que salió a la luz en las últimas horas, en el que se advierte la faceta analítica del gran Willy.

En la cuenta oficial de Twitter del ex tenista (@GuilleVilasOk) se publicó un extracto del diario de viaje que escribía y en el cual anotaba las características de sus rivales de aquel entonces con el objetivo de planificar sus partidos. La imagen es una pagina encabezada con el apellido “Borg”, seguido por el análisis realizado por quien fuera ganador de cuatro torneos de Grand Slam.

“Juega globos altos a mi revés. No arriesga. Es un juego de paciencia. Casi siempre apunta muy justo y juega con mucho margen de error. Casi todas sus voleas son de drop volley. Smashea casi siempre a mi revés y no fuerte si no corto”, señala el análisis escrito de puño y letra por Vilas, que hoy tiene 68 años. Solo se compartieron tres líneas del texto original, debido a la voluntad de Willy de mantener el resto de los conceptos en reserva.

De esta manera el ex tenista argentino reflexionaba sobre las características y los detalles del juego de Borg, a quien enfrentó 23 veces entre los años 1973 y 1980. En el balance, el sueco obtuvo una clara ventaja al quedarse con 17 triunfos, ante los cinco logrados por el sudamericano.

Guillermo Vilas tiene 68 años (Netflix)

Este documento inédito se publica cuando restan algunas semanas para el lanzamiento oficial de la película sobre la vida de Guillermo Vilas. El pasado 22 de septiembre Netflix anunció que a partir del próximo 27 de octubre estará disponible el documental que mostrará el recorrido sobre la carrera de la leyenda del tenis y su incansable lucha para ser reconocido como el número 1 del ranking de la ATP.

Como lo anunció el propio Willy, el periodista Eduardo Puppo ofició de co-protagonista del documental y fue quien ayudó incansablemente al emblemático tenista para que obtuviera ese reconocimiento a nivel mundial. Por cuatro décadas, Vilas buscó una revisión de los rankings que lo declarara como número uno. Puppo trabajó más de diez años para demostrar que el argentino había sido injustamente desplazado del primer lugar.

