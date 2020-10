Fernando Gago volvió a jugar después de diez meses y dejó una asistencia exquisita que se hizo viral

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando”.

La historia de vida de Fernando Gago se adapta perfectamente a la bella canción que creó María Elena Walsh e inmortalizaron en distintas versiones los artistas más destacados de Argentina. El mediocampista superó la quinta lesión de gravedad en su carrera futbolística y tras 10 meses de recuperación brilló en el amistoso que disputó Vélez contra Lanús en el Estadio José Amalfitani.

Pintita, de 34 años, jugó un tiempo para uno de los equipos que paró Mauricio Pellegrino y tuvo un gesto técnico de bella precisión en el tanto que terminó anotando Juan Martín Lucero. El ex Boca tomó la pelota poco después del círculo central y profundizó por izquierda con Lucas Janson. El delantero le devolvió el balón y Gago cruzó un pase con exactitud para que Hernán De La Fuente ingrese en absoluta soledad al área con el esférico bajo central. El defensor tocó de primera al medio para que Lucero solo deba empujarla.

La cuenta oficial del club de Liniers compartió este tanto del 2-1 sobre el Granate y acumuló más de 500 mil reproducciones, además de sumar una cifra superior a los mil retuits y casi 5 mil me gusta. No pasó inadvertido el estético pase de Gago, quien recibió múltiples elogios de los fanáticos en esa red social.

En ese duelo que duró 60 minutos, el mediocampista le cedió su lugar en el entretiempo a Mauro Pitton. En el otro enfrentamiento entre los equipos, el Fortín triunfó 3-0 con anotaciones de Damián Fernández, Cristian Tarragona y Florián Monzón.

El retorno del futbolista que disputó tres Copa América y un Mundial con la selección argentina es otro capítulo más en su libro sobre la resiliencia. Tras romperse tres veces el tendón de Aquiles y superar una rotura ligamentaria de la rodilla derecha, se recuperó de una nueva lesión ligamentaria en la pierna diestra enfrentando a los pronósticos que indicaban que podía abandonar el fútbol por sus problemas físicos.

“Miedo nunca tuve. En ningún proceso de las lesiones -ni ahora ni en la anteriores- tuve miedo de volver a jugar. La ansiedad siempre está. Más cuando se acerca el final de la recuperación. O cuando ves que estás bien y podés empezar a patear. A jugar. Es lógico en un proceso de recuperación cuando salís de la rutina de los primeros cuatro meses. Me pasó más con el tendón de Aquiles. Esa lesión es más complicada que la rodilla ahora. Ahí hay momentos en que la ansiedad te juega en contra. Querés correr y el médico no te deja... Sí, la cabeza es fundamental en el día a día de entrenarte solo. Ser constante en el trabajo de recuperación. Yo soy muy exigente conmigo en ese sentido. Sé que lo necesito. Aunque no tenga ganas, las saco de algún lado para poder entrenar. Para ir al gimnasio. Me planeo semanas de rutinas distintas, de horarios, o de formas de encararla”, le había dicho en junio a Infobae mientras encaraba la parte final de la recuperación.

En enero de este año, en un partido con Aldosivi, Gago había sufrido un estiramiento con lesión parcial de la plástica de la rodilla derecha que lo obligó a someterse nuevamente a una pelea contra su físico. Otra vez volvió a ganarla...

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El fútbol argentino prepara su vuelta: resultados y goles de todos los amistosos de la jornada de sábado

En un cambiante partido, los suplentes de River igualaron con San Lorenzo