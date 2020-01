Hasta el encuentro contra el Tiburón, Gago acumuló 13 presentaciones –11 como titular– con la camiseta del Fortín, todas correspondientes a la Superliga. Hace algunas semanas atrás brindó una entrevista en la que confesó que su hijo Mateo había sido clave en la decisión de intentar seguir ligado al fútbol profesional tras aquella lesión en la Superfinal: “Influyo muchísimo, casi todo. Fue difícil el día que se lo planteé. Le dije que papi por ahí no jugaba más, que no iba a ir más a la cancha a jugar. Me respondió: ‘Pero papi yo quiero que juegues’. Eso quedó. Después nos fuimos casi dos meses de vacaciones, necesitaba despejarme, estar con mi familia. En una situación Mateo estaba haciendo un osito de juguete y tenía que pedir tres deseos: pidió volver a jugar a la pelota con papá. Ahí se me cayó el mundo. Me fui a llorar solo y mi señora se fue por otro lado. Fue una situación hermosa que al día de hoy seguimos recordando. Fue el clic para decir vamos a probar una vez más y ver qué pasa”.