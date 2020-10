Riquelme hizo una broma con la que dejó claro que no le gustó cómo jugó Boca ante Libertad

Riquelme y el Chelo Delgado, a puro mate en la platea de la Bombonera (Foto: sitio Libertadores)

No fue un día más para Juan Román Riquelme desde que arrancó la cuarentena por el coronavirus. El vicepresidente segundo de Boca mantuvo su costumbre de ermitaño, compartiendo momentos con su círculo íntimo. Ni siquiera viajó con la delegación para los compromisos en Paraguay y Colombia de las semanas anteriores, pero no faltó a la cita de anoche en la Bombonera para presenciar en vivo el 0-0 contra Libertad.

Román fue asiduamente al Centro de Entrenamiento que el club tiene en Ezeiza para trabajar junto a los otros integrantes del Consejo de Fútbol desde que se desató la pandemia. Pero como ayer no hubo actividad en turno vespertino se organizó para ir directamente al estadio junto a Marcelo Delgado, Raúl Cascini, Hugo Ibarra, su hermano menor Cristian y su hijo Agustín. Fueron el Chelo y Cascini los que recibieron junto a Alejandro González (Departamento de Relaciones Públicas) al brasileño Dani Alves, al que le obsequiaron un par de camisetas luego del entrenamiento del San Pablo en las instalaciones xeneizes. Los paulistas visitarán a River por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa esta noche.

El ídolo no pudo ver la acción desde su palco, tal como hizo en las restantes presentaciones como local desde que asumió como directivo. El sector permaneció cerrado como medida de protocolo impuesta por Conmebol y así los allegados al dueño de casa se ubicaron en la platea media, frente a los palcos. Eso sí, el termo y el mate no faltaron al compromiso.

Riquelme junto a su hijo Agustín, el Chelo Delgado y el Negro Ibarra (REUTERS/Juan Mabromata)

El Xeneize no estuvo con todas las luces en la que fue su primer partido tras el parate en condición de local y no pasó del empate aunque consiguió la clasificación a los octavos de final de la Libertadores. Tranquilamente pudo haber ganado el partido porque generó varias situaciones claras de gol, pero su juego no estuvo aceitado y de a ratos pareció descalibrado, con distinta tónica a la del reestreno en Asunción ante el mismo rival 15 días atrás.

Estos detalles no fueron pasados por alto por Riquelme, que se hizo escuchar por algunos emisarios de la Conmebol. “Profe, ¿para qué sirve eso?”, le preguntó Román a uno de los auxiliares de Russo que acomodaba un trípode que sostenía un módem. Y cuando éste le respondió que era para los GPS, el 10 retrucó: “¿Y mide pases errados? Porque hoy estamos errando todo”.

El diálogo fue difundido por el sitio oficial de la Copa, quien también hizo hincapié en una de las indicaciones de Miguel Russo durante el encuentro: “No te apura nadie”, lo tranquilizó a Jorman Campuzano, uno de los puntos más altos del equipo anoche. Y ya en los segundos finales les exigió a sus dirigidos que no rifaran la pelota tirando pelotazos al área oponente: “Licha (López), Cali (Izquierdoz), tengámosla. Por afuera, juguemos por afuera”.

Riquelme, a pesar del pasaje a la siguiente ronda, no se fue del todo feliz.

UN REGALO PARA GARY MEDEL

Antes del partido entre Boca y Libertad, el defensor chileno que fue tentado por Román para ponerse otra vez la camiseta azul y oro compartió en su cuenta de Instagram el obsequio que Riquelme le envió: una camiseta titular y la flamante alternativa en honor al aniversario 80 de la Bombonera (ambas con el número 10 y el nombre del astro boquense). “Gracias amigo por estos hermosos regalos para mi familia!! Te quiero mucho”, fue el mensaje del Pitbull.

