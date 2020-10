La arenga de Diego Maradona, desde adentro: el mensaje completo al plantel de Gimnasia, la felicitación a su “loco divino" y un ayudante de campo especial

El DT, durante la arenga, con Dieguito Fernando a su lado

El carisma de Diego Maradona se robó la atención en el amistoso en el que San Lorenzo y Gimnasia igualaron sin goles en el Bajo Flores. El director técnico del Lobo, de 59 años, lució una máscara transparente que se transformó en viral por su parecido al casco de un astronauta, mantuvo un afectuoso encuentro con Marcelo Tinelli, presidente del Ciclón y de la Liga Profesional, y dejó frases con su sello: “Todos los argentinos extrañábamos el fútbol”.

El Diez contó con un ayudante de campo especial: su hijo menor, Dieguito Fernando, quien se sentó a su lado en el banco de suplentes. “Estoy feliz de haber venido con él. Estaba todo nervioso y después se puso en tono jugador, quería entrar a la cancha”, contó Pelusa. En efecto, el pequeño vivió el duelo de una manera particular. Según pudo averiguar Infobae, Diego le iba explicando detalles de lo que sucedía en el campo y su heredero, de a ratos, lo escuchó enfocado. También tuvo momentos de distracción, como cuando se le subió a upa en pleno frenesí del ensayo. O cuando asumió el rol de hincha y comenzó a entonar un cantito de su autoría: “Al Mundial, queremos ir al Mundial”.

El ex enganche de la selección argentina, campeón del mundo en México 1986, estuvo muy metido en el juego, intercambió opiniones con Sebastián Méndez y Adrián González, quienes le fueron marcando detalles a ajustar en la computadora y le ofrecieron la información que devolvieron los GPS. “Gimnasia estuvo a la altura”, les subrayó, conforme con la primera versión post pandemia del equipo.

Maradona, Tinelli y Dieguito Fernando, en el Bajo Flores

Tras el encuentro, Maradona reunió al grupo sobre el césped y le dedicó una sentida arenga, como plataforma de la Liga Profesional, que todo indica que tendrá su puntapié inicial el 16 o el 23 de octubre. “Les agradezco el compromiso, necesito que de ahora en más cada uno saque lo mejor de sí, que todos saquen su potencial. Estoy viendo que se sacaron la mochila de encima (por el descenso) y eso nos va a permitir poder pelear por cosas grandes, yo quiero pelear por cosas grandes, vine para eso, me quedé para eso en Gimnasia. Yo a ustedes los banco a muerte, a todos, del primero al último. Lo único que les pido siempre es el compromiso que tuvieron hoy”, dijo, con Dieguito Fernando otra vez a su lado. Inmediatamente estallaron los gritos y aplausos para el orientador.

Uno de sus referentes recibió una felicitación especial: el arquero Jorge Broun. Fatura fue uno de los tres referentes que el astro pidió expresamente que continuara, junto con Lucas Licht y Paolo Goltz. Diego abrazó al guardameta y le dijo: “Loco divino, vos sabés que te quiero mucho".

Hasta el momento, el Lobo incorporó un solo refuerzo: el lateral derecho Marcelo Weigandt, ex Boca y selección juvenil. Pero Maradona y su equipo de trabajo desean sumar al menos un delantero más. El Pulga Luis Rodríguez y Walter Bou fueron dos de los nombres en carpeta que vieron la luz. Y en las últimas horas la dirigencia cerró la incorporación del colombiano Johan Carbonero, habilidoso extremo del Once Caldas. “Es una felicidad inmensa y una excelente oportunidad que me regala Dios. A los Triperos’ y Triperas quiero que sepan que voy a dar todo de mí, no me voy a ahorrar nada. Espero que consigamos todos los objetivos y el torneo. Un abrazo fuerte y Dios los bendiga ¡Vamos Lobo!”, dijo el wing, que acordó su arribo hasta el 31 de diciembre de 2021.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Diego Maradona tiene nuevas compañeras: quiénes son Lola y Sofía, las particulares mascotas del Diez

Hugo Santilli: “Maradona, en River, hubiera valido diez veces más de lo que sacó Boca por él”