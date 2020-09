Con un regreso de peso, River dio la lista para enfrentar a Binacional por la Copa Libertadores

River visitará a Binacional en Lima (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras lograr un empate ante San Pablo en su regreso a la actividad luego de más de seis meses sin competencias, River se prepara para afrontar un nuevo desafío de Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo quiere repetir el buen desempeño que tuvo en Brasil y ya se conoce la lista de jugadores que viajarán a Lima para enfrentar a Binacional de Perú el próximo martes desde las 21.30.

El plantel Millonario tendrá una buena noticia con el regreso de Lucas Pratto, quien ya está recuperado de la distensión en el músculo isquiotibial derecho que sufrió hace algunas semanas y que lo marginó del duelo del jueves pasado ante San Pablo. Así, el Muñeco contará con una variante en la delantera. Se prevé que el Oso esté en el banco de suplentes y que Matías Suárez y Rafael Santos Borré integren una vez más la dupla de ataque titular.

El que aún no podrá volver a la actividad y se quedará en Buenos Aires será el lateral izquierdo Milton Casco, quien aún no tiene el alta tras haber dado positivo en uno de los test de coronavirus que se realizó al plantel. Se espera que el ex Newell’s pueda estar a disposición del entrenador este mismo lunes, cuando el equipo emprenda el viaje. Cabe destacar que todas las pruebas realizadas el último sábado a los integrantes de la delegación Millonaria dieron negativo.

Este domingo, el plantel trabajó en el River Camp de Ezeiza y los jugadores hicieron ejercicios físicos, técnicos y de velocidad. Luego, se abocaron a las actividades tácticas. El lunes habrá un nuevo entrenamiento a las 11 de la mañana, mientras que el viaje a Lima será a las 15 en un vuelo chárter desde el aeropuerto de Ezeiza. La delegación se hospedará en el Hotel Hilton Miraflores de la capital peruana y regresará a la Argentina inmediatamente después del partido ante Binacional.

River visitará a Binacional este martes desde las 21.30 en el estadio Nacional de Perú en el marco de la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores (en la ida se impuso el elenco argentino por un aplastante 8-0). El líder de la zona es Liga Deportiva Universitaria de Quito, con seis puntos, seguido por River y San Pablo, que suman cuatro. Binacional cierra las posiciones, con tres unidades.

Es necesario recordar que el conjunto de peruano no podrá hacer de local en su estadio de Juliacá, ubicado a 3840 metros sobre el nivel del mar, por la cuarentena que rige en la región a raíz de la pandemia de coronavirus.

SEGUÍ LEYENDO:

Los dos bloopers que privaron a River del triunfo frente al San Pablo

Gallardo reveló los secretos para que River no sintiera los seis meses de parate en el empate que logró ante San Pablo en Brasil

Las razones por las que Julián Álvarez es la “debilidad” de Marcelo Gallardo en River