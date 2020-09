Pasado, presente y futuro de la Fórmula 1: las 1.000 carreras de Ferrari, el dominio de Mercedes con otro triunfo de Hamilton y los cambios para 2021

¿Celebración? Fue solo para la estadística el marco especial que tuvo Ferrari por sus 1.000 carreras. Foto: REUTERS/Miguel Medina

La temporada 2020 de la Fórmula 1 superó su ecuador con la disputa del Gran Premio de la Toscana, la novena fecha de un total de 17. Fue en el Autódromo de Mugello en la segunda de tres carreras que tendrá Italia este año en un calendario modificado y reducido por la pandemia de COVID-19. Allí se vieron tres fotos temporales de la Máxima: el pasado, con las 1.000 carreras de Ferrari. Presente, por la hegemonía de Mercedes que logró otro triunfo del inglés Lewis Hamilton, que se sigue alejando en la punta del campeonato. Y el futuro, con el movimiento de los equipos cuyas plantillas de pilotos se sigue armando para 2021. La perla fue el anuncio del alemán Sebastian Vettel a Aston Martin, que prescindirá del mexicano Sergio Pérez…

Al ser un escenario que suele ser utilizado por el Mundial de Motociclismo, para el automovilismo el circuito de Mugello es angosto, pero tiene curvas rápidas en donde los pilotos se vieron exigidos con la Fuerza G. Al carecer de lugares de sobrepasos, mantener una posición en pista fue clave y por eso las estrategias fueron a una sola parada en los boxes para cambiar las gomas, aunque algunos no acertaron con su plan de carrera e hicieron dos. Otros también aprovecharon las neutralizaciones para cambiar el caucho.

En el inicio el finlandés Valtteri Bottas, con el otro Mercedes, hizo una gran largada y capturó la punta de la carrera, que tuvo bandera amarilla tras los primeros metros por los abandonos de Max Verstappen (Red Bull) y el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri). El finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) lo tocó al auto del holandés (que perdió potencia en los primeros metros) y se le fue encima al del galo. En la maniobra también estuvo involucrado el francés Romain Grosjean (Haas).

En en el relanzamiento hubo un accidente en la recta principal Carlos Sainz (McLaren), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Los tres se bajaron sin problemas de sus monoplazas. Por esto se detuvo la carrera con bandera roja. Los equipos aprovecharon para hacer los recambios de gomas (Bottas y Hamilton reemplazaron medios por blandos) y los coches se ubicaron en la recta principal.

A pesar de un sobrecalentamiento en los frenos, en la segunda largada Hamilton dio cuenta de Bottas antes de llegar a la primera curva. El británico mandó sin problemas e hizo su detención en el giro 33º donde puso el compuesto duro para el tramo final de la competencia que tuvo otra bandera roja por el choque del canadiense Lance Stroll (antes sufrió la rotura de una goma), sin consecuencias para el canadiense, pero sí con serios daños para su Racing Point.

Tras la tercera partida, Hamilton mantuvo la punta y concretó su sexta victoria en el año. Suma 190 puntos y le sacó 55 a Bottas. El británico ostenta 90 triunfos en la categoría y está a solo uno de empatar a Michael Schumacher.

¿Celebración? Fue solo para la estadística el marco especial que tuvo Ferrari por sus 1.000 carreras. Los coches, las SF 1000, lucieron un color especial en homenaje a la 125 S que fue su primer auto de competición. Pero los actuales siguen dejando mucho que desear. En la clasificación, otra vez Vettel no pudo pasar el tercer corte clasificatorio y logró el 14º registro. Charles Leclerc sí lo logró y alcanzó el quinto crono.

En carrera culminaron el monegasco sufrió una mala estrategia de su equipo que le puso duras para la segunda largada (apostando a un solo cambio), pero en la ronda 38ª tuvo que ingresar y poner neumáticos medios para culminar octavo. El alemán cruzó la meta en la décima posición. Sin dudas, la mayor emoción de la Scuderia fueron las vueltas que dio Mick Schumacher con una F2004, modelo que empleó su padre para alcanzar su séptima corona. Un toque de nostalgia para la época más gloriosa de La Rossa.

El caliente mercado de pases.

En un ejercicio con pocas emociones en pista (las únicas se vieron en con la insólita carrera en Monza y las incidencias de hoy) el movimiento de pilotos de cara a la próxima temporada entregó nuevas bombas. Con solo cuatro equipos que confirmaron sus corredores titulares para 2021, Ferrari, McLaren, Alpine F1 Team (Renault) y Williams, este es el panorama general de lo que viene.

Mercedes. No está confirmado de forma oficial, aunque se descarta la renovación Lewis Hamilton, más allá de que también está a la espera de lo que hará su amigo y el jefe del equipo, Toto Wolff, cuyas algunos trascendidos afirman que dejaría la escuadra germana. Pero, por otro lado, hay un tema deportivo que el inglés no elude: sabe que en 2021 la esencia del reglamento técnico no cambiará (se estudian solo cambios aerodinámicos), y será su gran chance de plasmar el octavo cetro, superar por uno al alemán Michael Schumacher y ser el más campeón de la historia.

En tanto que el finlandés Valtteri Bottas, ya anunció que seguirá una temporada.

Ferrari. Confirmados el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz.

Red Bull. Sigue el holandés Max Verstappen. El director del equipo, Christian Horner, le reconoció a Sky TV que Nico Hülkenberg es una posibilidad. El asesor de la escudería, Helmut Marko, admitió charlas con el alemán. De confirmarse, sería una gran dupla. Otra posibilidad es el mexicano Sergio Pérez, quien quedó afuera de Aston Martin.

Aston Martin. El equipo que reemplazará a Racing Point aún no entró, pero ya está dio una gran novedad: anunció la contratación de Sebastian Vettel, que según el medio germano Bild cobrará 15.000.000 de euros al año (en Ferrari serían 35.000.000 por temporada). El alemán tomará el lugar de Sergio Pérez quien recibiría 9.000.000 de dólares por la ruptura de su contrato. Si bien no se informó la continuidad del canadiense Lance Stroll, ello sería un hecho ya que su padre es el dueño del equipo.

Sin embargo, el ingreso de la fábrica inglesa traería otra explosiva noticia: la posible contratación de Adrian Newey quien dejaría Red Bull, según informó La Gazzetta Dello Sport. Se trata del diseñador más importante de la Máxima en los últimos 15 años. Se conoce mucho con Vettel ya que juntos ganaron los ocho títulos para Red Bull de 2010 a 2013, cuatro de Pilotos y cuatro de Constructores. Cabe recordar que Newey participó del desarrollo del Valkyrie, el modelo híper auto de Aston Martin…

McLaren. Asegurados el inglés Lando Norris y el australiano Daniel Ricciardo.

Alpine F1 Team. La nueva denominación de Renault. Confirmados el español Fernando Alonso (vuelve a la F-1 después de un año) y el francés Esteban Ocon.

Williams. Continúan el canadiense Nicholas Latifi y el inglés George Russell.

Alpha Tauri. Luego de su debut triunfal en Monza, se habló de una posible vuelta de Pierre Gasly a Red Bull. Pero con el informado panorama de la escuadra mayor de la bebida energizante, el francés continuaría en el equipo de Faenza.

Mientras que el ruso Daniil Kvyat no sabe si mantendrá su lugar. Si el tailandés Alexander Albon es removido de Red Bull, podría retornar a la escuadra menor, que también tendría en el radar al japonés Yuki Tsunoda, porque conforma el programa de jóvenes pilotos de Red Bull y que Honda es la proveedora de sus motores.

Alfa Romeo. El finlandés Kimi Räikkönen (cumplirá 41 años el próximo 17/10) le dijo a Infobae que si no disfrutaba de las carreras dejaría de correr. Su actual compañero, el italiano Antonio Giovinazzi, está en la cuerda floja. Por eso el plantel se renovaría por completo.

Suena fuerte el debut de Mick Schumacher por tres motivos: integra el programa de pilotos de Ferrari, que provee de motores a esta escuadra y ambas marcas pertenecen al mismo grupo empresario (FCA). También por el mérito deportivo, ya que el germano se fue de Mugello liderando el campeonato de la Fórmula 2. Y el tercer punto es su apellido: un impacto emotivo necesario para una achatada F-1 y ponerle un poco de condimento antes de la llegada de los nuevos autos en 2022.

Otro que suena es el ruso Robert Shwartzman, que también pelea por el título en la F-2 e integra el Ferrari Driver Academy. Y tampoco hay que descartar al propio Hülkenberg quien ya tuvo conversaciones con esta escudería y también es una alternativa para Haas.

Haas. Sería un lugar para Sergio Pérez. El azteca tiene buenos patrocinantes y el team estadounidense necesita de ellos. Checo podría tomar uno de los lugares vacantes ya que ni el francés Romain Grosjean ni el danés Kevin Magnussen tienen asegurada su continuidad. Si Checo se suma, alguno de ellos buscará ser su compañero y otro deberá buscar nuevos horizontes.

Lo que dejó Mugello.

Lo mejor. Si bien los pilotos de Mercedes dominaron la carrera, tuvo tres largadas por los incidentes y al menos no hizo monótono su trámite. Fue una competencia dura donde ocho corredores quedaron afuera, seis de ellos por toques, despistes y accidentes. Y un dato de color: por primera vez en el año hubo público, unas 2.800 personas por día.

Lo peor. Otra vez Max Verstappen. Partió tercero, pero el motor Honda de su Red Bull perdió potencia y cayó varias posiciones. Al quedar casi en el fondo del pelotón se vio involucrado en el toque luego de la primera curva. Fue una nueva chance que se le escapó al holandés para sumar buenos puntos. Viene de un abandono en Monza (tercero en 2020) donde quedó afuera por fallas en el impulsor...

El destacado. Alexander Albon. El tailandés terminó tercero y fue una reivindicación en medio de los rumores que lo alejan de Red Bull para 2021. El fin de semana pintó bien para el asiático que clasificó cuarto e hizo una gran carrera. Alcanzó su primer podio en la Máxima, algo que en seis carreras de este año capitalizó su compañero, Max Verstappen.

Costo para entrar. Si se abren licencias para nuevos equipos, deberán abonar 200.000.000 de dólares. Esto potencia a las licencias actuales, que se revalorizarán si la F-1 crece y mantiene el nivel de presupuestos. El objetivo es dar valor y crear franquicias redituables y estables.

Lo que viene. Habrá una semana de descanso y la actividad se retomará el 25 de septiembre cuando se realicen los ensayos en Sochi para el Gran Premio de Rusia. Se trata de un escenario en el que desde 2014 siempre mandó Mercedes y en especial Lewis Hamilton con cuatro victorias, las últimas dos de forma consecutivas. Con su hegemonía el equipo alemán debería conseguir otro éxito, salvo condiciones excepcionales, vale el ejemplo de lo que pasó en Monza con Pierre Gasly y el primer festejo para Alpha Tauri.

