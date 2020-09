El enigma de Hamilton, la chance de Mick Schumacher y quién acompañará a Verstappen: así está el mercado de pases de la Fórmula 1 para 2021

Mientras Hamilton define su continuidad en Mercedes y Vettel se prepara para arribar a Aston Martin, Schumacher busca una butaca en la F1 y Verstappen espera por conocer quién será su compañero en 2021

El 2021 se avecina con muchas modificaciones en el Fórmula 1. Dos escuderías cambiarán su nombre y habrá un profundo movimiento de pilotos. El mercado de pases todavía tiene nueve butacas disponibles y los rumores se disparan a toda velocidad. Tras confirmarse el retorno de Fernando Alonso a la categoría y el desembarco de Sebastian Vettel en Aston Martin, los interrogantes más interesantes están centrados en lo que sucederá con el futuro del campeón Lewis Hamilton en Mercedes, en conocer quién será el compañero de Max Verstappen en Red Bull y en la posibilidad concreta de la contratación de Mick Schumacher.

LOS MOVIMIENTOS CONFIRMADOS

El efecto dominó en la categoría se inició en mayo, cuando Ferrari sorprendió al mundo al dar de baja al alemán Sebastian Vettel para contratar a Carlos Sainz Jr. La butaca que dejó libre el español fue cubierta con el australiano Daniel Ricciardo, quien generó un hueco en Renault (Alpine a partir del 2021) para el retorno a la categoría del dos veces campeón Fernando Alonso.

En esta ola de traspaso, Vettel permaneció sin equipo para el próximo año hasta que en las últimas horas confirmó lo que era un secreto a voces: en 2021 será parte de Aston Martin, escudería que hoy en día lleva el nombre de Racing Point.

Así están hasta el momento las butacas de la Fórmula 1 para el próximo año

De este modo, sólo cuatro de los diez equipos de la Fórmula 1 tienen a sus dos pilotos confirmados: Ferrari, McLaren, Renault y Williams.

¿LLEGA MICK SCHUMACHER?

Mick Schumacher forma parte de la Academia de Pilotos de Ferrari

Sin dudas, la posibilidad de que Mick Schumacher desembarque en la Fórmula 1 es una de las grandes novelas que tiene el mercado de pases de la categoría por estos días. El hijo del siete veces campeón forma parte de la Ferrari Driver Academy y las versiones –cada vez más firmes– indican que podría arribar a Alfa Romeo en 2021.

El alemán de 21 años está teniendo una temporada brillante en la Fórmula 2 y Mattia Binotto, director de Ferrari, ya reconoció que podrían buscarle una butaca en un equipo de menor envergadura en la F1 para que sume experiencia. Todos los caminos conducen a la posibilidad de reemplazar a un Kimmi Räikkönen que a los 40 años evalúa seriamente el retiro tras 18 temporadas en la divisional.

Alfa Romeo por ahora no confirmó a ninguno de sus dos pilotos, por lo que hay varios candidatos para esos puestos: los actuales Räikkönen y el italiano Antonio Giovinazzi saben que tienen en las sombras al mencionado Schumacher, pero también a otros jóvenes talentos de la F2 que forman parte de la Ferrari Driver Academy como el británico Callum Ilott (21 años, líder del Campeonato de Pilotos) y el ruso Shwartzman (20 años, 3° en el torneo).

No hay que dejar de lado que Haas –otro equipo al que Ferrari le provee los motores al igual que con Alfa Romero– tampoco contó quiénes serán sus pilotos para el 2021. Las opciones son infinitas y van desde la continuidad de Kevin Magnussen y Romain Grosjean, hasta las contrataciones del mexicano Checo Pérez que acaba de despedirse de Racing Point. En tal caso, sólo hay una certeza que brindó su director Gunther Steiner: “Quien esté en el auto en 2021, también debería estar en 2022. Es lo único que puedo decir, el resto está abierto”.

Tampoco se puede descartar para ninguna de las dos escuderías al alemán Nico Hülkenberg, quien estuvo sus últimos años en Renault hasta que quedó sin equipo en el 2020 y sólo corrió una carrera en Racing Point como sustituto de un Pérez que había dado positivo de Covid-19.





RED BULL DECIDE AL COMPAÑERO DE VERSTAPPEN

Pierre Gasly podría volver a sentarse al mando de un Red Bull (Foto: Reuters)

Tras la salida de Daniel Ricciardo en 2019, Red Bull todavía no logró acertar con el compañero del joven maravilla Max Verstappen. Inicialmente, se designó a Pierre Gasly pero a mitad de temporada estaban disconformes con su rendimiento y lo enviaron a la segunda escudería, ubicando al tailandés Alexander Albon en su lugar.

Los roles podrían invertirse para el 2021. A bordo del Alpha Tauri, el francés está demostrando todo su potencial a punto tal que logró ganar por primera vez una carrera de Fórmula 1 el último fin de semana en Monza. En el Campeonato de Pilotos, Gasly está 8°, a tan solo cinco puntos de Albon (6°) que tiene un auto considerablemente superior. Este escenario podría hacer trocar sus nombres en el equipo. “Creo que estoy listo, pero como dije, no me corresponde a mí tomar esa decisión", metió presión Pierre durante los últimos días.

Sin embargo, hay una variante más sobre la mesa dentro de ese doble equipo: el japonés Yuki Tsunoda, integrante de la academia de jóvenes pilotos de la empresa de bebidas energéticas. Actualmente está cuarto en el certamen de Fórmula 2 y es el representante de la escudería mejor ubicado en el segundo escalafón de la F1. El rumor cada vez más fuerte es que el asiático podría dar el salto a las grandes ligas la próxima temporada para relevar al ruso Daniil Kvyat, compañero de Gasly en Alpha Tauri.





EL ENIGMA HAMILTON

Hamilton todavía no anunció su continuidad en Mercedes (Foto: Reuters)

El finlandés Valtteri Bottas ya resolvió su continuidad en Mercedes y ahora todos los ojos están posados en lo que sucederá con Lewis Hamilton. Mientras se encamina a su séptimo título, que le permitirá igualar el récord absoluto de Michael Schumacher, el británico todavía no anunció su continuidad en la Fórmula 1 y hay gran expectativa sobre su decisión.

A la espera de la comunicación oficial, el rumor cada vez más fuerte es que el piloto de 35 años ya tiene acordado seguir en la escudería alemana y sólo resta que ambas partes lo cuenten al mundo. Sin embargo, hay todavía un fragmento de preocupación por las dudas que existen en torno al futuro de Toto Wolff en la dirección del equipo. Muchos comenzaron a plantear que la decisión de Lewis podría quedar atada a lo que haga su jefe y amigo. Él intentó silenciar esas dudas: “Hay casi 2.000 personas en el equipo, o algo así. No se trata de una sola persona, un solo individuo. Así que sí, eso no determina si me quedo o no”.

Hora a hora, los caminos siguen enfocándose en que durante el 2021 Lewis sumará su octavo año con las Flechas Negras. Ese rompecabezas sumó una ficha más tras el anuncio de Vettel por Aston Martin, ya que el alemán es una de las estrellas que podría haber sido sucesor de Hamilton. Frente a esto, solo quedaría en la planificación el joven británico (22 años) George Russell, quien se formó en la academia de pilotos de Mercedes y ya tiene asegurada su butaca para la próxima temporada en Williams.

