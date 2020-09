Hernán Crespo opinó sobre el rol del padre de Messi durante el conflicto con el Barcelona: “Lionel necesita tener un profesional al lado”

Hernán Crespo opinó sobre el rol que cumple Jorge Messi, padre y representante de Lionel

Por estos días, Lionel Messi entrena con el Barcelona a la espera del debut oficial en la nueva temporada de la Liga española. Lejos -pero no tanto- parecen haber quedado los días en los que pensaba en armar las valijas para seguir su carrera en otro club. Su conflicto con el presidente José María Bartomeu mantuvo en vilo a los fanáticos Blaugranas y, por el momento, las aguas parecen haberse calmado.

Jorge Messi, padre y representante del delantero, fue el encargado de llevar adelante las conversaciones que derivaron en la decisión de la Pulga de seguir un año más en la institución. Desde su experiencia, Hernán Crespo, histórico integrante de la selección argentina y actual entrenador de Defensa y Justicia, dio su visión sobre el rol que jugó el padre del jugador y opinó respecto de cómo deberían llevarse adelante este tipo de negociaciones.

“Con todo respeto por Jorge Messi, que es el representante, no deja de ser también el padre y me parece que en estas cosas necesitás un profesional al lado”, señaló “Valdanito” en una nota en TyC Sports.

El DT volverá a la Copa Libertadores con Defensa y Justicia la próxima semana (Foto Baires)

Para el ex futbolista, lo emocional y lo afectivo son cuestiones que deben separarse de este tipo de conflictos: “Yo me refiero a las formas: no es lo mismo que te hable un agente, que te habla como profesional y que no va a tener en cuenta el sentimiento familiar. Nosotros (los futbolistas) estamos en el combo completo con la familia y el ambiente, y supuestamentemente elegimos a un profesional para que nos saque de eso. En cambio, teniendo a papá, estás en la misma. En eso quizás no se manejaron como un profesional a la altura de Messi podría haberse manejado”.

“Hay gente que se dedica a esto y que tiene experiencia. No le quiero quitar méritos al padre de Messi, pero no tuvo o no tiene espalda en relación a otros. No sé cuántas veces se sentó a hablar por un contrato en conflicto. Para renovar a Messi en Barcelona no creo que se necesiten grandes diplomas, el tema es a la hora del conflicto. Creo que ahora Lionel necesitaba un profesional, más por la experiencia que por capacidad”, agregó.

Finalmente, el DT de 45 años planteó: “Yo confío en mi viejo, en mi vieja y en familiares, pero estamos hablando de dirigentes, de contratos, de economía, de números y de un eventual nuevo presidente. Estamos muy arriba, estamos hablando de otra cosa acá”.

Por estos días, Crespo trabaja con el plantel de Defensa y Justicia con la mira puesta en el regreso de la Copa Libertadores. El Halcón de Varela recibirá a Delfín de Ecuador el próximo jueves a las 19 en el que será la vuelta oficial a la competencia luego de la interrupción por la pandemia de coronavirus.

