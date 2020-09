Sigue la novela con Luis Suárez en el Barcelona: Koeman ahora lo tendría en cuenta, pero la directiva buscaría “romper” la relación con Messi

Tras la continuidad de Lionel Messi, Luis Suárez debe definir su futuro en Barcelona (Foto: Reuters)

La novela de Luis Suárez en el Barcelona está destinada a contar con varias temporadas. En medio de rumores, desmentidas y humores cambiantes, el delantero uruguayo se sigue entrenando en el club bajo el mando de Ronald Koeman, que durante sus primeros días en el cargo decidió llamarlo por teléfono para avisarle que no entraba en sus planes. Sin embargo, ese viento parece estar cambiando de dirección para el DT, que ve con “buenos ojos” que siga en el plantel.

La cadena catalana TV3 asegura que si bien la idea de la directiva es desprenderse del goleador, al holandés “no le importaría que el uruguayo se quedara” y “vería con buenos ojos” su continuidad en el club. Esta información se entrelaza con la negociación que existe para sumar al atacante Memphis Depay o las ya conocidas tratativas –cada vez más complicadas– para sumar al argentino Lautaro Martínez.

Teniendo en cuenta esas negociaciones, el citado medio insiste con que la comisión directiva no da el brazo a torcer ya que pretende desprenderse del Pistolero para reducir la masa salarial y apostar por un recambio generacional.

El periodista de El Chiringuito explicó que la dirigencia busca "romper" la relación de Suárez y Messi en el vestuario

A estos dos puntos que pusieron sobre la mesa las altas esferas del club, el periodista Jota Jordi de El Chiringuito le sumó un –polémico– apartado más que impulsaría su partida: “Consideran básica la salida de Luis Suárez del vestuario del Barça para empezar esta remodelación. Y, sobre todo, porque consideran básico que la relación de Messi y Suárez se rompa para el buen funcionamiento del vestuario".

“Consideran que Messi se va a liberar, que Messi dentro del vestuario no estará tan acomodado si Luis Suárez ya no está en ese vestuario. Pensando en el bien de Messi, me dicen a mí. Creen que Luis Suárez al final es un problema para Leo Messi. Creen que se va a abrir más a los jugadores jóvenes, a los que tienen que tirar del carro en los próximos dos o tres años. La voluntad del club es que ahora mismo estemos hablando de esto y que la afición del Barça piense que Luis Suárez tiene que salir”, agregó el periodista español.

En definitiva, las tres partes que participan de esta novela presentan posiciones distintas, ya que el emblemático goleador de 33 años ya había dicho hace semanas atrás que su idea es seguir aportándole al club. Durante las últimas horas, algunas versiones aseguraron que tenía todo arreglado con la Juventus para cubrir el hueco que dejará vacante el argentino Gonzalo Higuaín, pero él se encargó de salir al cruce de esos rumores. “Mientras salen Fake News, yo...”, escribió el charrúa, quien aparece en una foto muy sonriente y utilizó algunos emojis de felicidad y alegría.

A todo este contexto se le debe sumar la continuidad de Lionel Messi en la entidad, a pesar de sus intentos por abandonar el club con el que todavía tiene contrato hasta mediados del 2021. El capitán tiene un estrecho vínculo con Lucho y las formas en las que le habían comunicado la decisión de no tenerlo en cuenta hace algunas semanas no habrían caído bien en el seno íntimo que integra el rosarino.

