Sin entrenamiento y con Russo aislado: cómo continuará la burbuja de Boca tras los contagios masivos de coronavirus

Preocupación en Boca por la ola de contagios (Adrián Escandar)

Cuando todavía no habían sido habilitados los equipos argentinos para entrenarse bajo los protocolos pertinentes, una fuente importante de Boca le había dicho a Infobae: “Para llegar en condiciones al partido de la Libertadores contra Libertad de Paraguay, como mínimo, necesitás entre 45 y 60 días de entrenamientos”. Es por esto que el panorama en el búnker azul y oro en Ezeiza es más que desalentador mientras se comprueban la canatidad exacta de casos positivos de coronavirus.

La noticia explotó ayer cuando se divulgó que al menos una decena de jugadores tenían síntomas de COVID-19 luego de llevar a cabo una semana de trabajos en la denominada burbuja de Ezeiza, que consistió en el cierre del hotel de concentración y la concurrencia al predio que el club posee en esa localidad.

El lunes 24 de agosto el plantel y cuerpo técnico se internó allí para acelerar con los ensayos y activar la puesta a punto futbolística de cara al reinicio de la Copa frente a Libertad en Asunción, válido por la tercera fecha del Grupo H, el próximo jueves 17 de septiembre. Previo a eso se habían realizado los testeos correspondientes, que se repitieron el miércoles 26/8. Dos días más tarde comenzaron los síntomas en varios integrantes de la plantilla boquense.

Por precaución, Miguel Ángel Russo salió de la burbuja de Ezeiza y se encuentra en su hogar (Boca oficial)

Guillermo Bortman, Director Médico de Boca, habló de los test periódicos en la burbuja y detalló, en diálogo con ¿Cómo te va? (Radio Colonia): “Nos protegemos mucho pero es una enfermerdad muy contagiosa. Hoy por hoy lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y mantener la distancia social. Es una enfermedad muy joven y vamos aprendiendo cosas en el camino, por lo tanto es difícil saber qué cosas sirven o no. La única medida es la prevención. La burbuja es un término para un sector de determinado que se aísla y circulan solamente los que tienen que circular, es decir que no hay contaminación por parte de nadie que venga de afuera”.

En la misma sintonía el Director del Departamento Médico de la AFA, Donato Villano, declaró en TN: “No existe un acto que podamos hacer que nos dé seguridad del 100% para no contagiarnos. No sucede en el fútbol ni en los hospitales ni negocios. Estamos en presencia de un enemigo que no sabemos cómo es ni cómo entra. No hay medicamento ni vacuno para combatirlo y por eso es difícil encontrar el detalle por el cual Boca tiene la cantidad de contagiados que tiene. El caso de Boca demostró que una burbuja no es segura al 100%. No porque Boca haya hecho algo mal sino porque el virus está en el aire, se mueve entre nosotros”.

¿Cómo continuará esta historia en Ezeiza? La primera medida fue aislar a Miguel Ángel Russo, quien es paciente de riesgo y ya se encuentra en su hogar sin síntomas y en perfectas condiciones, según afirmaron desde la institución a este medio. Pero también se procedió a hacer lo propio con todos los jugadores, que permanecen en el hotel divididos en habitaciones dobles, tal como dejó entrever Carlos Tevez en una aparición pública ayer.

“Le digo a las familias que se queden tranquilas porque estamos bien. Aislados y esperando hasta el miércoles que nos hagan los hisopados para el jueves ver los positivos y negativos y así seguir entrenando”, adelantó el Apache junto a Ramón Ábila, compañero de habitación.

Carlos Tevez contó cómo se encuentra el plantel de Boca tras el rebrote de Codid-19

Serían 19 los afectados en total pero ese número podría reducirse o ampliarse después de los resultados que se publicarán mañana, día en que se llevarán a cabo nuevas pruebas. Por lo pronto, ni siquiera habrá entrenamientos a distancia ni por Zoom en el hotel de Ezeiza.

La inesperada situación trajo cola. Por caso, se sospecha que los cuatro arqueros del plantel (Esteban Andrada, Agustín Rossi, Javier García y Manuel Roffo) podrían haber contraído el virus y eso genera un problema mayor a Russo. En tanto, el colombiano Sebastián Pérez estaba a punto de marcharse para ser transferido al fútbol portugués pero por el momento se congeló la operación hasta determinar su estado de salud. Por otra parte, el flamante refuerzo Edwin Cardona sigue sometido a una cuarentena en su casa por haber viajado desde México. Y aunque no hubo comunicado oficial, Sebastián Villa no vestirá la camiseta xeneize hasta que la Justicia se expida por el caso de violencia de género en el que se vio envuelto.

La preocupación en la entidad de la Ribera es total porque es una incógnita en qué condiciones deportivas llegará el equipo a afrontar su cita copera del 17/9 contra Libertad, conjunto que está en competencia hace semanas y además del rodaje estará entrenado al 100% en los días previos. Mañana será un día clave para Boca y su futuro, cuando los resultados de los testeos ya estén sobre la mesa.

