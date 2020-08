Amenazaron de muerte al Pato Fillol y el agresor ya fue identificado

El Pato Fillol denunció que recibió una amenaza de muerte





El ex arquero Ubaldo Matildo Fillol presentó ante la Justicia una denuncia “por amenazas de muerte” de una persona que ya está identificada y que lo viene hostigando, a través de mensajes a su teléfono celular, “desde el viernes y sin parar”.

El Pato, campeón del mundo con el seleccionado argentino en 1978 y leyenda del deporte nacional, contó que su abogado “ya está llevando adelante todo este tema para cuidar a la familia”.

“Desde el viernes vengo recibiendo sin parar amenazas de muerte a mi número de celular, y para cuidar a mi familia y a mi persona hice la denuncia correspondiente”, explicó. “Gregorio Dalbón, mi abogado, está llevando adelante todo este tema. Por suerte la persona que me hizo las amenazas ya fue individualizada y la fiscalía tomó cartas en el asunto para llegar al fondo de todo esto”, agregó el ex arquero. Y concluyó: “Quiero agradecer todo el cariño que me hace llegar la gente en estos momentos”.

A través de las redes sociales, el ex arquero también publicó el mensaje que le envió su abogado: “Agradezco a las autoridades correspondientes de Monte. Ya radicamos la denuncia penal. Aspiro al ayudante del Fiscal, el Dr. Giménez para que cumpla con los deberes de cuidado y encuentre al cobarde. Espero se garantice la seguridad del Pato y su familia ¡No estás sólo Pato!”, escribió el letrado.

Fillol, de 70 años, es considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino. Su aparición en Quilmes fue tan llamativa que de inmediato forjó una carrera extraordinaria representando a Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo de Brasil, Atlético Madrid y Vélez, donde se retiró en 1990.

Luego de su etapa como futbolista, en la que ganó 12 títulos, participó de tres mundiales y logró la hazaña en 1978, el Pato incursionó como director técnico de la Academia y entrenador de arqueros en River y la entidad de Avellaneda.

El Pato Fillol, nació el 21 de julio de 1950 en San Miguel del Monte. Su debut en Primera División fue el 1 de mayo de 1969 en Quilmes con una derrota por 6-3 ante Huracán en La Bombonera. Pasó a Racing en 1972, año en el que atajó seis penales en la temporada, un récord aún vigente. Volvió a Avellaneda en 1987 y al año siguiente conquistó la Supercopa.

En 1973 se convirtió en jugador de River y en sus diez años en el Millonario ganó siete títulos y disputó 405 partidos. Antes de su primera experiencia internacional tuvo un breve paso por Argentinos Juniors y finalmente se mudó a Río de Janeiro para defender el arco de Flamengo. En un año ganó dos campeonatos y el cariño de los hinchas cariocas.

Tenía 35 años cuando fue transferido al Atlético Madrid, donde ganó la Supercopa de España. Luego de su exitoso segundo ciclo en Racing pasó a Vélez, donde terminó su carrera en 1990 con 40 años y atajando un penal en el Monumental en un partido que privó a los millonarios del título. En el fútbol argentino comparte el récord de penales atajados (26) con el Loco Hugo Orlando Gatti.

