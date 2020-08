La goleadora del fútbol argentino se fue a jugar a un inesperado destino

Mariana Larroquette seguirá su carrera en el fútbol de Noruega

En el último mercado de pases del fútbol femenino, Argentina se ha posicionado como un país exportador de jugadoras. Un nutrido grupo de futbolistas dejó el torneo local para probar suerte en Europa, una plaza que no solo ofrece un interesante desafío deportivo, sino que también implica una mejora en sus condiciones económicas.

En las últimas horas se supo que también Mariana Larroquette, delantera de la selección argentina y goleadora en las últimas tres temporadas del campeonato local, seguirá su carrera en el Viejo Continente. La futbolista de Castelar dejó la UAI Urquiza para sumarse a un equipo poco conocido en la Argentina: el Lyn de Noruega.

Mientras la mayoría de las jugadoras argentinas han elegido dar el salto a España (Dalila Ippólito por el momento es la única que se fue a Italia), Larroquette -que confirmó el pase este sábado a través de sus redes sociales- continuará su exitosa carrera en una liga que aún no ha sido explorada por las jugadoras Albicelestes, pero no por eso menos poderosa.

La delantera fue la goleadora en las últimas tres temporadas del fútbol argentino

La Toppserien, tal como se conoce al certamen de primera división de Noruega, se juega desde el año 2000 (antes había tenido otras denominaciones) y el Lyn de Oslo, el equipo al que se sumará “Larro”, entró recién en el 2018. El conjunto que domina la competición es el LSK Kvinner, que ha ganado los últimos cinco torneos de manera consecutiva.

El fútbol femenino es una disciplina importante en Noruega y el seleccionado nacional se consagró campeón en el Mundial de Suecia 1995. Luego, consiguió dos cuartos puestos en Estados Unidos 1999 y China 2007. En ese país nació una de las mejores jugadoras de la actualidad, la delantera Ada Hegerberg, ganadora del Balón de Oro en 2018.

Esta no será la primera experiencia en el exterior para Larroquette, de 27 años, que ya jugó en Universidad de Chile entre 2016 y 2017. Sus inicios fueron en River, donde marcó más de 150 goles entre 2010 y 2015. Luego se fue un año al país trasandino y, en su regreso al país, se sumó a la UAI Urquiza. Con El Furgón de Villa Lynch ganó dos títulos, jugó Copa Libertadores y se consagró como máxima artillera del torneo en sus tres temporadas consecutivas. “Larro”, además, es parte de la selección argentina mayor desde 2012 (antes pasó por la Sub 17 y la Sub 20) y disputó el Mundial de Francia 2019.

La delantera se suma así a la lista de argentinas que en las últimas anunciaron que seguirán su carrera en el exterior y entre quienes se encuentran Dalila Ippólito, Milagros Menéndez, Vanina Correa, Adriana Sachs, Solana Pereyra y Belén Spening, entre otras.

SEGUÍ LEYENDO:

¿La bomba del mercado de pases del fútbol femenino? La argentina Dalila Ippólito, a un paso de la Juventus

Mariana Larroquette, la “Batichica” del gol que lleva el ataque en la sangre y que busca hacer historia con la selección argentina

Los nuevos desafíos del fútbol femenino en Argentina: del éxodo de jugadoras y el rearmado de los planteles a la apuesta por la renovación de los contratos