Una figura del fútbol argentino avisó que no jugará este año y analiza el retiro por culpa de la pandemia

Marco Ruben avisó que no jugará en el 2020 y analiza el retiro (Fotobaires)

Marco Ruben tiene 33 años y un nivel reciente que alejaba la chance del retiro, pero la pandemia puso en jaque cualquier tipo de plan. Si bien el Kily González había mostrado su esperanza de contar con él en cuanto se reinicie el fútbol, el emblemático goleador eligió las redes sociales de Rosario Central para comentar su determinación de “pausar” su carrera.

“Con este comunicado quiero formalizar mi decisión de no jugar al fútbol profesional durante lo que queda de este año 2020. Si bien siento esto como una pausa en mi carrera, el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no”, inició el texto que se difundió por intermedio de la cuenta oficial del club.

El comunicado de Marco Ruben

El futbolista surgido del Canalla había sido un hombre clave del Atlético Paranaense en 2019, donde firmó 13 goles en 42 presentaciones, aunque en el desglose de los números se puede ver su jerarquía en la Copa Libertadores: 6 tantos en 8 encuentros. Tras estar cedido a préstamo en Brasil, retornó al club que lo vio nacer en enero de este año pero sólo pudo 8 juegos, en los que anotó 5 goles.

“Al terminar mi contrato en junio no tenía tomada esta decisión. Para no generar incertidumbre y entorpecer el armado del equipo, en ese momento informé a Central que no me tengan en cuenta. Esta es una decisión personal, familiar y de vida, donde la situación del fútbol post pandemia tiene gran peso en ella”, le detalló a los fanáticos.

“No vivo esto como una despedida, pero siento oportuno agradecer a todo el mundo Central por estos años recorridos juntos, que sin duda fueron los más importantes de mi vida como futbolista”, completó el comunicado.

Esta noticia se da en el marco de un avance entre la AFA y las autoridades sanitarias, que tienen todo listo para hacer oficial la próxima semana que a partir del 10 de agosto los equipos que disputan la Copa Libertadores (River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre) podrán volver a entrenarse bajo un estricto protocolo. Una semana más tarde, el 17, volverían los otros clubes de la máxima categoría. La planificación incluye que poco a poco ser irán sumando también a las prácticas las distintas categorías del ascenso.

