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Honduras: Aeropuerto Toncontín no puede operar vuelos internacionales por contrato de Palmerola, afirma la Secretaría de Infraestructura y Transporte

El Gobierno asegura que el contrato vigente impide que la terminal capitalina vuelva a operar rutas internacionales mientras continúe la concesión del aeropuerto ubicado en Comayagua.

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El Aeropuerto Toncontín continuará operando únicamente vuelos nacionales mientras permanezca vigente la concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola. El ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, explicó que una cláusula contractual impide la operación de otro aeropuerto internacional a menos de 100 kilómetros de Palmerola. (FOTO: Proceso Digital)
El Aeropuerto Toncontín continuará operando únicamente vuelos nacionales mientras permanezca vigente la concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola. El ministro de Infraestructura y Transporte, Aníbal Ehrler, explicó que una cláusula contractual impide la operación de otro aeropuerto internacional a menos de 100 kilómetros de Palmerola. (FOTO: Proceso Digital)

El Aeropuerto Toncontín permanecerá sin operaciones internacionales mientras continúe vigente la concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, confirmó el ministro de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, quien explicó que una cláusula contractual impide la existencia de otro aeropuerto internacional a menos de 100 kilómetros de distancia.

Las declaraciones del funcionario reavivaron el debate sobre la conectividad aérea de la capital hondureña y las dificultades que enfrentan miles de pasajeros que deben trasladarse hasta Comayagua para abordar vuelos internacionales.

Según Ehrler, la restricción forma parte del contrato de concesión firmado para la operación de Palmerola, por lo que el Estado hondureño está obligado a respetar las condiciones pactadas.

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“La concesión tiene que respetar su contrato y, mientras esta concesión está en operación, Toncontín no puede ser internacional”, afirmó el titular de la SIT.

Una cláusula que limita las operaciones

El ministro explicó que el contrato establece que no puede existir otro aeropuerto internacional dentro de un radio de 100 kilómetros de Palmerola.

Debido a la cercanía geográfica entre Tegucigalpa y Comayagua, Toncontín queda automáticamente incluido dentro de esa limitación.

Las declaraciones del titular de la SIT reavivaron el debate sobre la conectividad aérea de Tegucigalpa y las limitaciones para los viajeros de la capital. Miles de pasajeros deben trasladarse hasta Comayagua para abordar vuelos internacionales, lo que representa mayores costos y tiempo de viaje. (Foto: REUTERS/Fredy Rodriguez / Archivo)
Las declaraciones del titular de la SIT reavivaron el debate sobre la conectividad aérea de Tegucigalpa y las limitaciones para los viajeros de la capital. Miles de pasajeros deben trasladarse hasta Comayagua para abordar vuelos internacionales, lo que representa mayores costos y tiempo de viaje. (Foto: REUTERS/Fredy Rodriguez / Archivo)

La situación ha generado cuestionamientos de distintos sectores empresariales, turísticos y ciudadanos, que consideran que la capital hondureña necesita recuperar parte de sus conexiones internacionales para facilitar la movilidad de pasajeros y reducir los costos de traslado.

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Actualmente, los viajeros que salen desde Tegucigalpa deben desplazarse hasta Palmerola para tomar vuelos internacionales, situación que implica gastos adicionales de transporte y tiempo.

Debate sobre la conectividad de la capital

El funcionamiento exclusivo de Palmerola para las rutas internacionales ha sido motivo de discusión desde la apertura de la terminal aérea en Comayagua.

Diversos sectores han solicitado en varias ocasiones que Toncontín recupere algunas operaciones internacionales, principalmente vuelos regionales de corta distancia.

Sin embargo, las declaraciones de Ehrler dejan claro que cualquier modificación dependería de una revisión del contrato de concesión.

El funcionario señaló que mientras dicho acuerdo continúe vigente, la terminal capitalina continuará operando únicamente vuelos nacionales.

El Gobierno asegura que está obligado a respetar las condiciones establecidas en el contrato de concesión firmado para la operación de Palmerola. Diversos sectores empresariales y turísticos han solicitado que Toncontín recupere al menos algunas rutas internacionales de corta distancia (FOTO: Proceso Digital)
El Gobierno asegura que está obligado a respetar las condiciones establecidas en el contrato de concesión firmado para la operación de Palmerola. Diversos sectores empresariales y turísticos han solicitado que Toncontín recupere al menos algunas rutas internacionales de corta distancia (FOTO: Proceso Digital)

Acuerdos financieros y extensión de la concesión

Ehrler también recordó que cuando Palmerola inició operaciones enfrentaba problemas financieros relacionados con un préstamo sindicado.

Según explicó, la terminal acumulaba aproximadamente 25 millones de dólares en intereses, producto de un retraso de dos años en los pagos.

Para enfrentar esa situación, se alcanzó un acuerdo que permitió otorgar temporalmente la operación de Toncontín y extender la concesión de Palmerola por aproximadamente cuatro años y medio adicionales.

Asimismo, indicó que el Estado hondureño asumió el compromiso de invertir alrededor de tres millones de dólaresrelacionados con la entrega del aeropuerto, recursos que todavía no se han ejecutado.

¿Puede cambiar la situación?

Expertos en aviación consideran que cualquier modificación requeriría una renegociación del contrato o la búsqueda de mecanismos legales que permitan habilitar determinadas rutas internacionales desde Tegucigalpa.

Algunos sectores económicos han planteado la posibilidad de autorizar vuelos regionales hacia Centroamérica o destinos cercanos, aunque hasta ahora no existe una propuesta oficial.

Mientras tanto, Palmerola continúa concentrando la mayoría de las operaciones internacionales del país en la zona central.

Un debate que continúa abierto

Las declaraciones del ministro ocurren en medio de un creciente debate nacional sobre la conectividad aérea, la competitividad del país y el acceso de los ciudadanos a servicios aeroportuarios.

Empresarios, operadores turísticos y usuarios del transporte aéreo han manifestado que la capital necesita alternativas que faciliten los desplazamientos y fortalezcan la actividad económica.

Por ahora, la posición oficial del Gobierno es que Toncontín no podrá recuperar los vuelos internacionales mientras se mantengan vigentes las condiciones establecidas en el contrato de concesión de Palmerola.

El tema continúa generando discusión entre distintos sectores, especialmente en Tegucigalpa, donde muchos pasajeros consideran que la distancia hasta Comayagua representa un obstáculo adicional para viajar.

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