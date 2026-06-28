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¿Cábala o casualidad?: el detalle en la indumentaria de la selección argentina contra Jordania que causó furor por el recuerdo de Qatar

El equipo de Lionel Scaloni salió a la cancha para jugar contra el último rival del grupo con la camiseta suplente por primera vez en el Mundial 2026

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Argentina utilizó la camiseta suplente ante Jordania (Foto: Reuters/Tim Heitman
Argentina utilizó la camiseta suplente ante Jordania (Foto: Reuters/Tim Heitman

(Desde Estados Unidos) Frente a una multitud de hinchas argentinos en el Dallas Stadium, la Selección de Lionel Messi salió a jugar su último partido por el Grupo J del Mundial 2026 frente a Jordania con un detalle que llamó la atención de los fanáticos en la previa del duelo.

Al igual que sucedió aquel 30 de noviembre de 2022 en la Copa del Mundo de Qatar frente a la Polonia de Robert Lewandowski, el combinado nacional utilizó la camiseta suplente en el duelo definitivo de la fase de grupos. Luego de la reunión técnica de la FIFA con las dos federaciones quedó determinado que los jordanos se vestirían con su equipamiento blanco, mientras que los argentinos utilizarían la casaca de color negros con vivos azules y blancos.

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Los detalles de la indumentaria alternativa (Foto: Reuters/Tim Heitman)
Los detalles de la indumentaria alternativa (Foto: Reuters/Tim Heitman)

La camiseta alternativa de la marca de las tres tiras, que históricamente vistió a la AFA en las citas mundialistas, presenta líneas onduladas con los colores patrios, inspiradas en el reconocido arte del fileteado porteño. El escudo cuenta con las tres estrellas bordadas que conmemoran los títulos mundiales, y como sucedió desde que el equipo de Scaloni logró el título en Medio Oriente, también lleva el parche oficial de la FIFA que acredita a la Selección como campeona del mundo.

Otro detalle a destacar en la remera es que cerca de la zona del cuello, en la parte posterior, se ubica un emblema especial con la palabra “Argentina” acompañada del Sol de Mayo. Por último, el número de los futbolistas no está en el pecho, sino que se aplicó debajo del logo de la marca, en el costado izquierdo de la casaca y con una tipografía diferente a la de la camiseta titular.

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mundial Qatar 2022 - Argentina vs Polonia
Julián Álvarez festejo el 2-0 a Polonia con su amigo Enzo Fernández. Messi se suma a la celebración en Qatar (AP Photo/Natacha Pisarenko)

En la edición de 2022, la indumentaria suplente de la selección argentina se distinguió por su color violeta, una elección que marcó tendencia y fue ampliamente comentada en el ámbito deportivo durante el Mundial. Ahora, la apuesta por el negro representó una ruptura con la paleta anterior, aunque sin abandonar los símbolos y detalles que, según la tradición futbolística argentina, le dieron éxito a la Albiceleste.

Al igual que los colores de la camiseta, lo que también cambió fue cómo Argentina llegó a la definición de la fase de grupos de una Copa del Mundo a otra. Hace tres años y medio, el equipo tenía la necesidad de ganarle a los polacos para asegurarse el primer puesto en la zona. Después del zurdazo del histórico número 10 que destrabó el partido ante México, el golazo de Enzo Fernández ingresando al área determinó el 2-0 final ante el conjunto que dirigía Tata Martino. A continuación, en el estadio 974 construido a base de containers, se repitió el resultado (2-0) gracias a los tantos de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Hoy, el combinado nacional llegó como líder con seis puntos tras los triunfos frente a Argelia y Austria, y ya conoce que el próximo viernes 3 de julio se verá las caras en Miami contra la gran sorpresa del Mundial, Cabo Verde. ¿Fue cábala o una mera coincidencia vestirse con la suplente para el tercer encuentro como sucedió en Medio Oriente? Ustedes saquen sus conclusiones, pero ya saben como terminó esa historia.

Qatar 2022 - Polonia 0 Vs Argentina 2 - Resumen Del Partido

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