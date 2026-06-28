La lupa sobre el milimétrico offside que le impidió a Colombia lograr un triunfo histórico sobre Portugal en el final del partido

Mundial 2026 - Colombia 0 - Portugal 0

En el enfrentamiento entre Colombia y Portugal, la polémica se hizo presente: anularon un tanto a los sudamericanos por un milimétrico offside que hubiese significado un triunfo sobre el cierre del partido en Miami. La jugada, que ocurrió en los minutos de adición del encuentro correspondiente al Grupo K, dejó sin celebración a los colombianos y reabrió el debate sobre la decisión final respaldada por la tecnología en el fútbol.

El equipo cafetero había tenido varias oportunidades durante el partido, pero la más clara llegó en el tiempo añadido. Cuando Juan Fernando Quintero envió un centro desde la banda izquierda, Davinson Sánchez conectó de cabeza y desató la euforia en el banco de suplentes. Sin embargo, la alegría fue efímera: la intervención del VAR determinó que el defensor estaba en posición adelantada por una mínima diferencia.

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La decisión del árbitro australiano Alireza Faghani generó sorpresa y desconcierto entre los jugadores colombianos. El VAR validó la posición adelantada y el partido continuó, dejando sin efecto el tanto que parecía definir el resultado. Posteriormente, la transmisión televisiva mostró la imagen que justificó la anulación: la punta del pie de Sánchez respaldó la decisión.

La implementación del Sistema de Fuera de Juego Semiautomático (SAOT) fue clave en la resolución de la jugada que privó a Colombia de un triunfo ante Portugal. A primera vista, la decisión de anular el gol puede parecer injusta, ya que la imagen televisiva sugiere que el atacante estaba habilitado y que solo unos centímetros separaron a los sudamericanos de la victoria. No obstante, el análisis técnico concluyó que la determinación arbitral fue correcta.

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El SAOT ha cambiado radicalmente la manera de determinar los fueras de juego. Ya no depende de la percepción visual del asistente ni del trazado manual de líneas en el VAR. Ahora, el sistema reconstruye digitalmente la jugada con un nivel de precisión que supera cualquier observación humana.

¡POR LA PUNTA DEL PIE! ASÍ FUE EL GOL ANULADO A COLOMBIA



El gol de la victoria fue invalidado por posición adelantada de Davinson Sánchez. ¿Qué opinás? pic.twitter.com/xnlWvChwWx — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Este sistema utiliza tres tecnologías en conjunto. El balón inteligente, equipado con un chip interno, permite registrar con exactitud el instante en que se produce el pase. Un grupo de cámaras de alta velocidad sigue cada movimiento de los jugadores. Finalmente, la inteligencia artificial reconstruye en 3D la posición corporal de los futbolistas para definir cuál es la parte del cuerpo más adelantada que puede habilitar o no al atacante.

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La sincronización entre el momento exacto del toque del balón y la ubicación tridimensional de los jugadores elimina casi por completo el margen de error. Así, aunque a simple vista la diferencia sea mínima, la tecnología determina objetivamente si existe posición adelantada.

El gol anulado a Colombia puede resultar severo desde la perspectiva emocional, pero no desde la aplicación estricta de la Regla 11. La decisión se basó en datos biomecánicos, inteligencia artificial y medición espacial precisa, sin margen para la interpretación subjetiva.

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En respuesta a este tipo de situaciones, la FIFA está probando en Canadá una actualización del reglamento: solo se considerará fuera de juego cuando todo el cuerpo habilitante del atacante esté por delante del penúltimo defensor. Según las autoridades, esta modificación buscaría dar más justicia a las jugadas de ataque sin sacrificar la precisión tecnológica.

Al fin de cuentas, la decisión arbitral no modificó el rumbo del Grupo K: Colombia se ubicó como líder con 7 puntos y enfrentará a Ghana en 16avos de final el viernes 3 de julio en el último partido de esa fase de playoff. Portugal, que se posicionó segundo con 5 unidades, chocará contra Croacia.

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El árbitro Alireza Faghani validó el fuera de juego y sostuvo el empate hasta el final (REUTERS/Paul Childs)