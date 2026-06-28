Dos incendios de autobús el mismo sábado en El Salvador dejan a un motociclista fallecido

Este video documenta un incidente en una carretera donde un autobús de la ruta 205 se encuentra en llamas. Una densa columna de humo blanco y negro emana del vehículo mientras varias personas se alejan rápidamente por la calzada. Las llamas son claramente visibles en la parte inferior del autobús y alrededor de una de sus ruedas. Cortesía ciudadana.

Un motociclista de 32 años murió este sábado tras ser embestido por un autobús en el desvío de Los Mangos, en el distrito de Armenia (Sonsonate Este), sobre la carretera de San Salvador hacia Sonsonate. El choque provocó un incendio que consumió la motocicleta y la unidad de transporte, según Comandos de Salvamento Sonsonate y el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

Bomberos informó que su personal extinguió el fuego en un autobús en el km 40 de la vía hacia Sonsonate, en la zona de Armenia, y señaló que el incendio se originó en la colisión entre ambos vehículos. La institución detalló que los pasajeros resultaron ilesos y fuera de peligro.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información recabada en la escena por Comandos de Salvamento Sonsonate, la víctima hizo una maniobra de adelantamiento, cambió de carril y fue impactada por el autobús. La entidad atendió la emergencia y brindó primeros auxilios psicológicos a los familiares, que presentaron una crisis emocional tras el hecho.

En un video ciudadano se observa que los pasajeros del autobús (que del departamento de Sonsonate se conduce al de San Salvador) evacuaron la unidad con celeridad para evitar que alguien terminara herido en el acto. En otro reporte ciudadano, se anunció que el tráfico estuvo paralizado mientras los rescatistas y bomberos atendían la emergencia.

PUBLICIDAD

El choque ocurrió en el desvío de Los Mangos, en el km 40 de la carretera hacia Sonsonate, y el incendio consumió ambos vehículos (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Comandos de Salvamento de Sonsonate puso a disposición el contacto +503 6680-0351 para recibir reportes de incidentes o emergencias de la zona.

Otro incendio en un autobús en San Salvador

En otro incidente ocurrido este sábado en San Salvador, Bomberos atendió un incendio en un autobús sobre la calle El Mirador, en la colonia Escalón, en el municipio de San Salvador Centro.

Según la institución, la unidad no llevaba pasajeros y el motorista resultó ileso.

En mayo, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador advirtió que los incendios en vehículos aumentaron 20% en 2026, al pasar de 175 casos entre enero y mayo de 2025 a 210 emergencias en el mismo período de 2026, según informó el director Baltazar Solano a Diario Digital La Página. El funcionario vinculó el repunte con la alta incidencia de siniestros durante la época seca, que llevó a declarar alerta amarilla a nivel nacional.

PUBLICIDAD

Bomberos informó que la unidad no llevaba pasajeros cuando se produjo el fuego sobre la calle El Mirador (Foto cortesía Bomberos)

De acuerdo con las cifras expuestas por Solano, los incendios en maleza subieron de 1.801 casos en 2025 a 2.670 en 2026, mientras que los forestales pasaron de 86 a 176 y los estructurales de 336 a 495.

El director sostuvo que una parte de los incendios en maleza y forestales se origina por el factor humano y mencionó como causas colillas de cigarro arrojadas en zonas secas, fogatas mal apagadas, quemas agrícolas sin control y el ingreso de vehículos a áreas boscosas, donde el calor del escape puede encender la vegetación.

También recordó que el artículo 265 del Código Penal establece penas de tres a seis años de cárcel para quienes provoquen incendios en zonas boscosas y pidió evitar quemas. Ante cualquier emergencia, reiteró que está habilitado el número 913 las 24 horas.

PUBLICIDAD