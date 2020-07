Adolfo Gaich rompió el silencio: la decisión que tomó si no se concreta su transferencia a Rusia

El goleador de San Lorenzo y el seleccionado argentino Sub 23, Adolfo Gaich, rompió el silencio y aclaró la situación en la que se encuentra la negociación entre el Ciclón y el CSKA de Moscú, donde podría continuar su carrera.

El delantero todavía no acordó su contrato con el club ruso, pero confía en que las partes llegarán a buen puerto. “Tuve una charla con Marcelo Tinelli (presidente del club de Boedo) y cerramos en que si no se da la venta en este mercado de pases, voy a renovar con San Lorenzo . Es un gran club, al que amo desde chico y mi idea es dejarle algo. Nunca se me pasó por la cabeza irme con libertad de acción”, confesó el atacante, quien mantiene su vínculo con la entidad azulgrana hasta junio de 2021.

En una entrevista brindada a la señal deportiva TyC Sports, Gaich se mostró optimista con el acuerdo que podría depositarlo en el fútbol ruso. Incluso reveló que ya investigó la ciudad en la que se radicaría y describió como “preciosa”. “Ir a Rusia me puede abrir las puertas de otros equipos de Europa”, analizó el delantero y se mostró orgulloso cuando lo compararon con Martín Palermo: “Es un honor que se me compare con él. Ojalá algún día pueda llegar a hacer la cantidad de goles que hizo”.

Tras destacar como virtudes “la potencia y la ubicación”, Adolfo también advirtió que con Haaland tiene “un parecido físico”, pero no tanto “desde la técnica”. Y luego insistió en la posibilidad que se le abre si se llegara a concretar su transferencia. “Si me destaco en Rusia, creo que el llamado de la Selección también podría llegar. No creo que me juegue en contra”, señaló el goleador y confesó que después de su participación en la gira amistosa ante México no volvió a tener diálogo con el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni. “Sólo me mantuve en contacto con el entrenador de la Sub 23”, concluyó.

El futbolista de 21 años aún desconoce cuál será su destino, pero en San Lorenzo dan por cerrada la transferencia a cambio de una cifra cercana a los 12 millones de euros brutos por el 80 por ciento de la ficha.

SEGUÍ LEYENDO

La cláusula contra la violencia de género que San Lorenzo incluyó en los contratos de los refuerzos y de los jugadores que renueven su vínculo

Ruggeri develó el escatológico motivo por el que una vez usó una sombrilla para entrar al banco de suplentes de la Bombonera

El dardo del presidente de Racing a Independiente: “Antes querían jugar siempre con nosotros, pero ahora ya no”