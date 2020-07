Las anécdotas de Javier Saviola: el día que Ortega lo obligó a sacar un póster suyo y su candidato para ser el sucesor de Gallardo en River

Javier Saviola fue una de las más grandes apariciones del fútbol argentino de fines de los 90′. El Conejito apareció con toda su desfachatez y sus goles en la primera de River con tan solo 16 años y a partir de allí realizó un exitoso camino que incluyó pasos por Barcelona, Real Madrid y la selección argentina. Aunque el cierre de su carrera en el Millonario no fue el esperado (sumó pocos minutos y no pudo convertir goles), el nacido en el Bajo Belgrano será siempre recordado como uno de los grandes talentos surgidos de las inferiores del conjunto de Núñez. Su identificación con el club lo convierte en una voz autorizada para hablar de la actualidad del club.

En diálogo con Atilio Costa Febre en un vivo de Instagram, Saviola recordó una de las anécdotas que vivió con su gran ídolo de la infancia, Ariel Ortega. Ambos compartieron plantel en aquel River de los “Cuatro fantáticos” (grupo que integraban junto a Pablo Aimar y el colombiano Juan Pablo Ángel) y el jujeño se llevó una gran sorpresa el día que fue a conocer la casa del Conejito.

“Yo tenía una admiración fuera de lo nomal, lo admiraba desde muy chiquito. Después tuve la suerte de tenerlo como compañero. Un día vino a mi casa y yo tenía mi habitación empapelada con recortes de él. Ahí me dijo: ‘Ahora estamos jugando juntos, esos pósters sacalos porque no tienen nada que ver'”, contó el ex futbolista, que vive junto a su familia en Andorra hace cuatro años.

Javier Saviola

Saviola se consagró campeón con la Selección Sub 20 en el Mundial que se disputó en la Argentina en el 2001 y luego dio el salto a Europa. Se fue al Barcelona, club en el que marcó más de 70 goles y pudo jugar al lado de grandes figuras como Ronaldinho, Xavi, Andrés Iniesta, Patrick Kluivert y Carles Puyol, entre otros.

Por aquel entonces, en La Masía comenzaba a surgir un jovencito nacido en Rosario llamado Lionel Messi. El Conejito pudo ser testigo privilegiado de aquellos primeros pasos: “Carles Rexach me dijo: ‘Si tenés el tiempo y la posibilidad de ir a ver a un compatriota tuyo que está recién está comenzando andá, porque te va a sorprender'. Yo pensaba que era un chico que recién empezaba y no le di tanta importancia, pero me insistió tanto que fui y ahí vi que hacía cosas distintas, fuera de lo normal. Después se transformó en lo que es Lionel”.

En 2007, dejó el Barça para irse al eterno rival, el Real Madrid. Sobre esa decisión, comentó: “No lo pensé dos veces. Mi carrera continuaba y es muy difícil decirle que no a un club como el Real Madrid. Yo quería que mi carrera fuera de manera ascendente. Hubo mucha gente que lo tomó bien. Hoy voy a Barcelona y la gente como si nada, me tiene una aprecio enorme porque entendió mi situación. Yo no quise herir a nadie, solo que mi carrera futbolística siguiera de la mejor manera”.

Fanático de River, Saviola estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu en aquella histórica final de Copa Libertadores que el equipo de Marcelo Gallardo le ganó a Boca Juniors en diciembre de 2018. Respecto del futuro del Muñeco, El Conejo consideró: “A Marcelo lo van a querer seguramente bastantes equipos. Después de todos los logros que realizó en toda su etapa en River y antes con Nacional, no tengo dudas de que los equipos se van a acercar”.

Al día de hoy, el ex futbolista de 38 años sostiene su gran amistad con Pablo Aimar, el jugador con el que mejor se llevó dentro de una cancha, según sus propias palabras. “Nos queremos como hermanos. vivimos la época de River siempre juntos. Yo con 16 años y el con dos más. Compartíamos todo el día. No solo entrenábamos sino que venía a mi casa a comer, estaba con mis viejos porque su familia estaba en Río Cuarto. Fuimos muy felices porque vivimos un momento inigualable en el club. Sabíamos que la gente nos tenía un cariño especial y nos sentíamos cómodos y contentos”, relató.

Aimar y Saviola forjaron una gran amistad en River

“¡Me encantaría!”, respondió con vehemencia cuando Costa Febre le preguntó si le gustaría que Aimar fueses el sucesor de Gallardo en River. “Reúne todas las condiciones para serlo porque conoce al club, se crío y se inició ahí. Sabe de cada rincón, cómo piensa el hincha y las personas que trabajan. Tiene el carácter para ser el técnico de River porque aprendió como jugador con grandes técnicos y ahora está en la selección argentina. Está en un momento muy lindo, educando a los chicos y transmitiendo sus valores y su experiencia como jugador. Si algún día se va Marcelo, ojalá él este ahí”,continuó.

Saviola volvió al Millonario en el 2015 para terminar su carrera profesional. Su nivel no fue el mejor, pero aún así él quedó muy conforme con haber podido darle ese cierre a su carrera. “Yo quería volver a River para terminar mi carrera en el lugar en el que la comencé, pero primero quería jugar en el fútbol europeo hasta el último momento, hasta que yo decidiera regresar. Volví el último año para retirarme y fue una decisión que tomé firme”.

“Lo disfruté pese a no retirarme como yo hubiera querido. Pasaron cosas muy lindas porque entré en un equipo exitoso, que venía ganando todo y con jugadores de prestigio que durante años dejaron al club en lo más alto. Hice amistades, me trataron muy bien y llevé a mis hijos al Monumental. La gente quizá se queda con que podría haber sido de otra manera, pero yo he tenido una carrera tan exitosa y disfruté tanto que no le puedo más al fútbol”, concluyó.

