Quién es el primer borrado del Gimnasia de Diego Maradona: la historia detrás de la decisión

Diego Maradona firmó su continuidad en el Tripero por los próximos 18 meses (EFE/Demian Alday Estévez/Archivo)

Aun sin la posibilidad de volver a los entrenamientos por la pandemia de coronavirus, el plantel de Gimnasia La Plata está en plena acción a partir de los primeros movimientos detrás del rearmado del grupo por parte de la dirigencia y del cuerpo técnico que encabeza Diego Maradona.

El astro, que renovó su contrato por 18 meses junto a su equipo de trabajo, había pedido específicamente la continuidad de tres de sus referentes: el arquero Jorge Broun, Lucas Licht y Paolo Goltz. Fatura no seguirá por motivos económicos, mientras que todo indica que el lateral y el marcador central acordaron extender sus vínculos

En las últimas horas quedó confirmado que el mediocampista Franco Mussis da por finalizada su segunda etapa en el Tripero. Y uno de los futbolistas de mayor renombre de la plantilla se transformó en el primer “borrado” del Lobo. Se trata del mediocampista ofensivo Brahian Alemán, de 30 años.

El uruguayo, quien todavía tiene dos años de contrato con el Tripero, recibió la comunicación por parte de la comisión directiva de que no estará entre las piezas trascendentales del equipo. Alemán regresó a Gimnasia tras su aventura en el Al Ettifaq de Arabia Saudita. En su primer paso por el club se había destacado, pero en esta última temporada su rendimiento no fue el mejor y también su participación se vio raleada por las lesiones.

Durante el parate por la crisis del COVID-19, Alemán hizo declaraciones sobre el trabajo de Maradona que provocaron ruido. El 5 de mayo, Brahian señaló que “no me tenían en cuenta pero andaba muy bien en las prácticas, me lo decían mis compañeros y la gente del club que ya me conoce. No era Diego el que no me ponía, hay un cuerpo técnico muy amplio. Y hay que respetar las decisiones. Hay que ser respetuoso y acompañar al equipo. Y siempre con la mejor onda. A mí me resalta constantemente y me hace alguna broma. Y si hago un gol de afuera del área, se pone muy contento y lo grita. Creo que no era él que no me ponía, me parece que no es el que arma el equipo. Él es más marketing”.

La frase del volante en la entrevista con Ovación generó revuelo y luego se desdijo, pero quedó rebotando. Desde el entorno de Maradona aseguran que no le quedó rencor, pero ni Diego ni sus colaboradores, encabezados por Sebastián Méndez, lo apuntaron como prioridad.

Alemán, de 30 años, tiene otros dos años de contrato con el Lobo (@gimnasiaoficial)

Y para la Comisión Directiva que conduce Gabriel Pellegrino, el hecho de no contar con Alemán puede aportarle una solución: el charrúa es uno de los jugadores mejor pagados del plantel. Y, en la búsqueda de recortar costos ante los problemas económicos que disparó el coronavirus, era uno de los futbolistas que los dirigentes tenían anotados para achicar erogaciones.

Así, salvo que exista un cambio de planes, serían los últimos días del mediocampista en esta etapa de la institución. Habrá que ver si es cedido a préstamo o rescinde su vínculo. Mientras, el Diez apuesta a modificar los objetivos para la próxima temporada: tras la certeza de que su equipo mantuvo la categoría frente a la suspensión de los descensos, ya le advirtió a sus íntimos que su próxima misión es llevar a Gimnasia a una copa internacional en el corto plazo. ¿Lo logrará?

