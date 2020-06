Racing acordó la continuidad de Cvitanich y Lisandro López, pero aún debe resolver el futuro de 18 jugadores

View this post on Instagram

Hola a todos! Quiero comunicarles que he decidido aceptar la quita impuesta por la dirigencia para con mi contrato y seguir en el Club otros 6 meses. Si bien las formas, de acuerdo a mi opinión, no fueron las adecuadas, hace 1 año y 6 meses firmé y asumí mi compromiso con la Institución y asi será hasta el día que toque irme,Ojala sea dentro d algo más que 6 meses, pero entendiendo los días que hoy vivimos, de los cuales no estamos ajenos, y basándome en el cariño desmedido q he sentido en estos días y siempre, de parte de la gente y sumado al gran grupo humano q hoy me toca compartir en el día a día en el vestuario, son motivos importantes y suficientes para tomar esta decisión que me permite sentirme muy contento de continuar fiel a mis convicciones en este Club tan lindo al que me ha tocado llegar hace ya un tiempo! Sin mucho más q agradecer a toda la gente nuevamente, seguiremos por más objetivos para seguir poniendo a RACING en lo más alto. A mis compañeros, cuerpo técnico, médicos , kinesiólogos , utileros, y los q día a día están junto a nosotros decirles q me van a tener q seguir aguantando porque me siento como de 20 años jajaaj! Abrazo grande a todos...