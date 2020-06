Adiós al estilo “Náugrafo”: el nuevo look de Juan Pablo Sorín que es furor en las redes

Juan Pablo Sorín, al inicio de la cuarentena

Ya en sus últimos años como futbolista profesional, Juan Pablo Sorín impuso un look que lo caracterizó por mucho tiempo: el pelo largo por debajo de los hombros. Una vez que se retiró de la actividad, le sumó otro detalle: una barba tupida que en más de una ocasión le valió ser blanco de memes y de comparaciones el popular personaje que supo encarnar el actor Tom Hanks en la película “El Náufrago”.

Pero, en las últimas horas, el ex futbolista de River, Cruzeiro y la selección argentina, entre otros equipos, tomó una decisión radical en cuanto a su imagen y se sacó la barba que casi se había convertido en un sello personal. Este cambio de look se dio por una buena causa en el marco de una iniciativa solidaria.

Betta, la hija de Juampi, tuvo un rol protagónico en el cambio de look de su papá

Sorín participó de una campaña en la redes sociales para donar elementos de higiene a familias que viven en barrios populares en el marco de la pandemia de coronavirus. Al llegar a su objetivo de reunir 6 mil kits, el ex capitán de la Selección cumplió su promesa y se cortó la barba en una transmisión en vivo de Instagram.

La encargada de dar el primer paso en la improvisada sesión de barbería fue Betta, la hija del ex futbolista y actual comunicador. “¡Se va la barba por una buena acción solidaria”, anunció Juampi y la pequeña procedió a hacer el primer corte con una tijera. Luego, él continuó con una máquina y le dio el toque final.

El nuevo look de Juampi Sorín

Su decisión sorprendió y motivó numerosas respuestas entre sus seguidores. “¿El pelo también?”, le preguntaron al ex capitán de la selección argentina, que fue tajante en su respuesta: “Por ahora no”.

En octubre de 2017 Sorín había aparecido en los medios con su larga barba teñida de color azul. El llamativo look del ex capitán de la Selección rápidamente generó revuelo en las redes sociales y el ídolo de Cruzeiro salió a dar explicaciones. En aquel momento, contó que se trató de una apuesta con otro ex jugador, Zico: debía teñirse la barba si el Cruzeiro le ganaba a Flamengo la final de la Copa de Brasil.

SEGUÍ LEYENDO:

El Kun Agüero habló después de la operación: su charla con Messi, su recuperación y las chances de llegar a la Champions

La contundente respuesta del presidente de Gimnasia cuando le preguntaron si Caniggia se sumará al cuerpo técnico de Maradona

Racing acordó la continuidad de Cvitanich y Lisandro López, pero aún debe resolver el futuro de 18 jugadores