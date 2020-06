La contundente respuesta del presidente de Gimnasia cuando le preguntaron si Caniggia se sumará al cuerpo técnico de Maradona

A principios de junio, días después de que se confirmara la continuidad de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia La Plata por otros 18 meses, el rumor tomó fuerza: Claudio Paul Caniggia, gran socio del Diez tanto en la Selección como en Boca, podía sumarse al cuerpo técnico.

Fue el propio Hijo del Viento quien alimentó las versiones con sus declaraciones, en días especiales porque se cumplen 30 años de las gestas albicelestes en el Mundial de Italia 1990, en el que Argentina llegó a la final (perdió en la final contra Alemania a partir del polémico penal sancionado por Edgardo Codesal de Roberto Sensini a Rudi Völler).

“Me gustaría trabajar con Diego, es siempre una posibilidad. Yo nunca dije que no quiero estar como asistente o dentro de un cuerpo técnico”, dijo el ex delantero surgido de River. Sin embargo, Gabriel Pellegrino, presidente del Tripero, fue contundente al hablar sobre la posibilidad. “No tuvimos ningún contacto con Caniggia. Nuestro cuerpo técnico está completo. Por su figura y recorrido, vino a alentar a Diego porque es su amigo. No tenemos vinculación con nadie de su entorno”, sentenció en diálogo con radio La Red.

Según pudo averiguar Infobae, en efecto, el año pasado, cuando comenzó la aventura del astro en Gimnasia, Caniggia concurrió más de una vez para apoyarlo; y en esas circunstancias se dio algún diálogo informal en el que el campeón del mundo en México 86 le sugirió la chance de incorporarlo a su equipo de trabajo, para que pusiera el foco en el entrenamiento de los delanteros.

Caniggia, en una de sus visitas al estadio de Gimnasia para alentar a Maradona (fotobaires)

Sin embargo, estaba claro que el nuevo vínculo entre Gimnasia y Maradona se había cerrado con los números ajustados; de hecho, el Diez resignó dinero para continuar el proyecto y soñar con abandonar la lucha por la permanencia y pensar en los puestos de clasificación a las copas internacionales. Además, como consignó Pellegrino, cuenta con un cuerpo técnico sólido, encabezado por Sebastián Méndez y Adrián González.

Así, la única manera de sumar a Caniggia estaba relacionada con la aparición de algún sponsor que costeara su contrato, algo que hasta el momento no sucedió. Por eso la puerta cerrada.

Otra versión, más sorprendente, que había comenzado a ganar fuerza en La Plata en las últimas horas hablaba de una oportunidad de incorporar a Ronaldinho, hoy retirado y cumpliendo prisión domiciliaria en un hotel de Asunción, acusado de haber ingresado a Paraguay con documentación falsa. ”Estando Diego todo puede pasar. La semana pasada decían que estaba por venir Ronaldinho. Hay una relación y amistad y por eso nombraron a Caniggia”, concluyó Pellegrino.

SEGUÍ LEYENDO:

La noticia que conmueve a Italia: encontraron a un ex compañero de Maradona en Napoli viviendo en la calle

El crudo diagnóstico del médico de Maradona: “Diego está limpio de cocaína, pero tiene momentos de excesos de alcohol”

A 30 años del gol a Brasil, Caniggia reveló detalles de la jugada y explicó por qué Argentina no podía ganar el Mundial de Italia

El calvario de Maradona en el Mundial 90, como nunca lo contó: “Sentía que me agarraban el tobillo con una tenaza y me lo retorcían”