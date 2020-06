Pero el durísimo Blas Armando, que algún día amenazó al Mono Burgos (“Nene, ¿vos querés morir en este instante”?), se tomó revancha: “A la siguiente jugada me barrió y me levantó por el aire. Fue una cosa hermosa. Fue un honor que me pegara Giunta”. A la práctica de ensueño de Festa le quedaba un final inmejorable: el partido terminó con un contragolpe liderado por Carrario en el que se desprendió desde la mitad de la cancha para generar el dos contra uno con el arquero y sentenció el 4-3 a favor de los suyos. “Hice honor a mis características de 5 con llegada y festejé el gol colgándome del alambrado. A mi tío no le daban los dedos para marcar el teléfono y llamar a mi viejo para contarle”, relata entre risas.