“No me lo volví a cruzar a Diego, no es común cruzarse a Maradona. Yo me reía porque imagínense lo que es tener a Diego de frente y que te esté carajeando e insultando. Tuve la mala fortuna de decirle lo que le dije. Fue un momento del partido, una calentura, uno no mide quién está adelante”, expresó la Gata, que seguirá ligado al mundo del fútbol tras colgar los botines siendo representante de jugadores y técnicos.