Con más de 20 temporadas como futbolista de elite, Recoba estuvo bajo las órdenes de grandes nombres como Marcello Lippi, Héctor Cúper, Roberto Mancini y Óscar Washinton Tabárez, por lo que no hay dudas de que sus palabras hacia el estratega de River son con criterio. “Si no está dirigiendo al (Manchester) City, la Juventus o la Selección de Argentina, simplemente es porque él no quiso”, remató.