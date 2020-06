Sin embargo el Rojo realizó un sondeo y pretende contar con sus servicios para cuando la pelota vuelva a rodar en Argentina. El plan sería acordar los números con la entidad griega con la misma modalidad que utilizó Boca el año pasado: un préstamo. El cordobés de 25 años es un anhelo de Lucas Pusineri, que lo busca para alternativa para la ofensiva de un plantel que cuenta con Silvio Romero y Leandro Fernández, quien todavía no renovó su contrato. Para el ex Unión de Santa Fe la prioridad la tiene Boca pero se sentará a escuchar la propuesta de Independiente en caso de no llegar a un acuerdo con su actual equipo.