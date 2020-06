El ex hombre de Huracán se encuentra actualmente en Rincón, una ciudad en la provincia de Santa Fe donde está entrenando en forma individual debido a la pandemia de Covid-19. “Me voy conforme de mi paso por Boca. No me arrepiento de haber venido porque le rendí. Tuve una buena actuación. Demostré que puedo estar en un equipo grande, a la altura de las circunstancias. Por eso me voy tranquilo y con ganas de poder jugar más seguido, algo que acá no pude lograr”, declaró en una entrevista brindada a la señal deportiva TyC Sports.