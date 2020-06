Para finalizar, Kempes dio su visión sobre el peso que tiene Lionel Messi dentro de la cancha: “El gran problema es que estando Messi en la Selección todos tienen el temor de no darle la pelota. Pero, cuando él no está, tiene que salir la personalidad de los otros, así se ven los grandes jugadores y estos los han demostrado. Con él se simplifica más, pero no es que se la tengan que dar siempre”.