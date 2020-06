“'¿Que vaya a Boca con Cavani? ¿Quieren armar el paquete? A mí no me llegó nada, no tuve ningún contacto. Ha sido todo prensa. Que suene mi nombre a través del periodismo o el que haya inventado la nota es algo lindo porque Boca es un grande de Sudamérica y se acordaron de mí. Que yo les esté rondando en la cabeza a los periodistas que inventaron eso o si llega a ser verdad, aunque conmigo no tuvieron contactos, a mí me pone feliz”, manifestó el arquero, que hoy atraviesa un doloroso trance.