En diálogo con radio Sport 890, de Uruguay, el hoy representante de jugadores recordó su mala experiencia con el Virrey cuando el ex DT de Vélez fue el entrenador de la Roma en 1997, justo antes de confirmar su llegada al Xeneize. “Le pedí que en enero me dejara salir. Le dije que iba a hablar con el presidente del club y lo único que le pedí era que él le diga al presidente que no me necesitaba. ‘Olvidate yorugua, tenés todo mi aval’, me dijo Bianchi. El presidente no quería que me fuese, y le dije que si Bianchi me dejaba salir, que por favor permitiera que me vaya", contó Fonseca.