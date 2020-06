“Cuando me contaron de #SeamosUno no dude en sumarme. Es un proyecto muy necesario en momentos como los que se están viviendo en nuestro país y en el mundo como resultado de la pandemia. La escala e impacto, transparencia, eficiencia, pero también el cariño que hay detrás es muy grande. Poder llegar de esta forma a quienes más lo necesiten realmente me moviliza y conmueve”, dijo Ginóbili en un encuentro virtual realizado este viernes.