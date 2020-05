Su fortaleza mental fue clave para salir de las adversidades, dado que Ginóbili explicó los recursos que empleó para salir adelante ante las dificultades: “Me hablaba a mí mismo como si le estuviera hablando a un amigo, porque si no te querés a vos mismo, no se puede hacer nada. La otra herramienta era buscar qué hacer con eso que me pasaba. Es decir, pensar en el aprendizaje que me dejó ese episodio e intentar madurar para que no se vuelva a repetir”.