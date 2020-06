Y Ruggeri no se aguantó: “Al ayudante de Löw, ¿no le preguntaste por qué se saca los mocos o por qué se mete la mano en la cola y la huele?”. Todo el panel reaccionó con sorpresa y risas; el ex campeón del mundo con la Selección en México 86 no se amilanó ante la censura de sus compañeros. “Pero si lo hace en la tele, che”, insistió. “Está loco, vamos al corte”, lo frenó el conductor Sebastián Vignolo.