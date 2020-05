César Silva, coordinador del Departamento de Educación Física, recordó que en otros momentos ya habían llevado deportistas a la escuela, pero señaló que la virtualidad los obligó a adaptar estas charlas. “En el patio o en el campo deportivo se trabaja la cuestión de los valores constantemente, pero en las clases virtuales las trabajamos desde otro lugar. Ahora no podemos hacer jugar a los chicos entre ellos y tenemos que estar atentos a lo que no podemos abordar. Desde la educación física hay cosas a las que no podemos dejar de prestarles atención y que tienen que estar presentes”, recalcó el docente.