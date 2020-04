Estar lejos de sus casas y de sus familias en estos tiempos tan complejos ha sido el mayor reto emocional para las jugadoras. El apoyo mutuo ha sido clave para sostenerse y mantener la vista puesta en el futuro. “Hay días en los que le digo a Jordan ‘Esto es difícil, me siento triste, quiero irme a mi casa, quiero correr’. Y ella me responde: ‘Está todo bien, quedate tranquila’. Y al otro día viene ella y me dice todas esas cosas (risas), así que nos balanceamos”, destacó la nacida en Fresno, y su compatriota agregó: “Tener a Vanessa aquí hace todo más fácil. Si ella no estuviera aquí, estaría en un lugar muy oscuro”.