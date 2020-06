“Cuando llegué a Argentina me fijé cómo adaptar la posibilidad para entrenar. Volví de Brasil y me vine directo para acá y me traje el bote y la pala. Al principio probé con una soga, pero se tensa mucho y es muy firme. Pero después probamos con unas cámaras de bicicleta, pusimos dos juntas y con eso a la soga. Ahora, cuando remas, ese circuito se hace elástico, como que avanza y vuelve. Es más armónico el movimiento. Si bien no es igual, a pesar de que la palada es más dura, puedo entrenar en el bote para mantenerme”, cuenta el deportista que tuvo su estreno en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.