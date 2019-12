“La verdad, mucha idea de correr no tenía. Lo hacía más que nada para mantenerme en forma para poder jugar a la pelota. En 2011, me invitaron a correr una carrera de 5 kilómetros en Esquel. No me di cuenta y corrí la de 21 km, y la gané”, recuerda Muñóz desde el mismo lugar donde su historia como maratonista tuvo su primera prueba testigo.