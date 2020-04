“Hoy entrenamiento de concentración, confianza y fe en mí y en mis bracitos para no perder mis dientes!”, bromeó la judoca, y agregó: “Para los que me preguntan si no me da miedo, les digo algo que leí y que puede servir para cualquier ámbito: el miedo es una respuesta condicionada. Funciona en pos a lo que uno mismo crea, y como cualquier otra creación, es tan sencillo echarla abajo como levantarla. Depende de cada uno”.