En medio del escándalo, las versiones de uno y otro lado fueron antagónicas. “Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia”, apuntó Morla, con Pellegrino en el blanco. Cerca de la estrella entiendían que había resultado trascendente para que el directivo pudiera conseguir la reelección. Y veían ingratitud en su actitud. Más: informaban que venían negociando mantener los ingresos del cuerpo técnico hasta fin de año, mediante un contrato corto (el vínculo actual vence en agosto) para luego hacer otro por 2021 con un incremento, en el que como “extras” podía aparecer la realización de un documental con el día a día del astro, como sucedió en su paso por Dorados de Sinaloa. El técnico tenía una condición innegociable: no quiere que le desarmen el plantel.