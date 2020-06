“¡Cómo me pegaron, mamita! ¡Cómo me pegaron! Me hicieron once foules, casi todos los del partido. Algunos me dejaron sangrando, sin joda… Al número 17, la desgracia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo ya lo había bautizado Kung Fu”, contó tiempo después el Diez. El 17 marcado por el astro tenía nombre: Jung Moo Huh, uno de los dos que vieron tarjeta amarila; en su caso, por darle un golpe en el rostro al capitán albiceleste, a los 44 minutos del primer tiempo (el otro, Chang Sun Park, pero por una falta a Valdano).