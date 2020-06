Desde el entorno de Diego aseguran que el DT quiere darle continuidad al proyecto en la institución que le brindó la posibilidad de volver a dirigir en el país luego de nueve años. La dirigencia de Gimnasia, al menos públicamente, hablaba de que el deseo era recíproco. Incluso, a pesar del hecho de que el club pretendía reducirle el sueldo a Maradona por la compleja situación económica disparada por la crisis del coronavirus, el ex capitán había aceptado el recorte. Pero existe una condición innegociable para Maradona: he ahí el punto más sensible. No quiere que le desarmen el plantel.