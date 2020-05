-No porque al ser profesional uno acepta condiciones. Era contratado por VW y no me permitían correr en categorías donde ellos no tuviesen participación. Si tal vez me hubiera gustado hacer algunas carreras más. Igual los autos con techo no me atraparon demasiado. La única carrera en TC que corrí fue una excepción (N. de la R: 2 Horas de Buenos Aires de 1993 fue invitado de Emilio Satriano). Si bien el TC 2000 también llevaba mucho público por la lucha de marcas, me sorprendió el fanatismo de la gente del TC. Allí la pasión que se vive es como en el fútbol.