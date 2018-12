-¿Cómo fueron apareciendo los coches?

-Los fui buscando. También hubo gente que los tenía o me tiró algún dato y se contactó conmigo, como por ejemplo Emilio Satriano (ex piloto y campeón de TC en 1990) que un día me llamó y me dijo "acá en Chivilcoy hay un auto tuyo debajo de un árbol". Lo fui a buscar y era cierto, estaba cubierto de hojas y era la Nissan 300 del Club Argentino de Pilotos (categoría extinta). También un amigo de Córdoba que era chatarrero que fue a Renault y me avisó que había una cupé Fuego que es la del campeonato de 1993 del TC 2000. Le dije que la compre y la pagó por kilo. Me costó más caro traerlo que lo que él pagó por el auto ya que era calificado como "chatarra"…