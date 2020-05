En el pasado ha mencionado que fijó una cláusula en su contrato con el club mexicano para ser liberado en caso de que la Pulga decida regresar al Parque Independencia, pero ahora detalló: “Lo tengo hablado de palabra, la única manera que me cedan a Newell’s o me dejen jugar seis meses con contrato era si volvía él. ‘Sí, sí’, me dijeron. Está hablado, creo que firmado, no estoy seguro. Es una jugada bastante atípica”.