-¿Siempre quisiste ser arquero?

-Desde que entré a jugar a "Mercadito" mi papá era arquero y en el barrio y la plaza siempre entrenábamos un poco con él. Me inculcaba que ataje, yo siempre me llevaba los guantes, siempre me interesó atajar pero el entrenador de "Mercadito" no tenía muchas intenciones de que yo sea arquero, me veía más porte de marcador central, entonces nunca se dio la posibilidad y cuando tuvimos la chance de ir a probarnos con un grupo de amigos a Newell's decidí que fuera de arquero y no de defensor, siempre me gustó el arco la verdad. En aquel momento mi descubridor fue el "Loco" Ferrari, un entrenador de arqueros que estaba en Newell's. Un personaje muy importante para mí en mis comienzos y que a veces son necesarios porque ponen una fichita por vos. Él fue el que me bancó para que yo pueda seguir formándome en Newell's.